Disputa interna prorroga eleição da Amac

Sem, entendimento entre os atuais prefeitos e os sucessores, sobre o critério de escolha da nova diretoria da Associação dos Município do Acre (AMAC), a eleição foi prorrogada para o dia 27 de janeiro do 2017. Em seguida, a situação que conta com 10 prefeituras e oposição com 12 prefeitos, pactuaram pela escolha por dois prefeitos que encerram o mandato neste fim do ano e dois eleitos, para fazer parte da composição da comissão eleitoral que conduzirá o processo. Foram escolhidos os seguintes prefeitos: Zezinho Barbari de Porto Valter e Elson Farias do Jordão, André Maia de Senador Guiomard e Romualdo do Bujari.

A reunião presidida pelo atual, presidente da Amac, prefeito Marcus Alexandre contou com a presença de 15 prefeitos antigos e 17 novos. Como os novos gestores não concordaram com o artigo do Estatuto da entidade que mantêm uma cláusula que estabelece que a presidência deve ser exercida, pelo prefeito da capital, os prefeitos atuais ficaram constrangidos em votar, sem o aval dos sucessores. “Não tinha clima de votar”, comentou o prefeito de Manuel Urbano, Ale Anute, (DEM-AC).

Com a queda de braço entre situação e oposição, o novo prefeito de Cruzeiro do Sul Ilderlei Cordeiro saiu fortalecido do embate. A mudança nas regras da sucessão, o novo gestor poderá concorrer ao pleito, contra o principal adversário político, o prefeito Marcus Alexandre.

Apesar disputa ficar circunscrita ao petista e o peemedebista, alguns dos novos prefeitos manifestaram favorável a recondução do atual presidente da Amac, que poderá conquistar o terceiro mandato, consecutivo. Outros prefeitos evitaram tratar do processo sucessório por entender que não mais mais clima para discutir o problema. “Entendo a posição do Ilderlei, mas temos que levar em conta o deslocamento para fazer despachos da parte burocrática da entidade”, ponderou o novo prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim (PMDB-AC).