Coluna Bom Dia

Bombástica

A denúncia bombástica de ontem, sobre uma possível delação que atinge o governador Tião Viana tem jeito de não passar disso: uma bomba de fumaça, com muito estardalhaço, mas sem efeitos práticos. Reflete muito mais um “animus sperniandi” de um grupo de autoridades judiciais e do da Força Tarefa, do que uma realidade palpável.

Floresta

Ao sabor dos interesses de ocasião, o “menino da Floresta” ora é Jorge Viana, ora é Tião Viana, ora é o curupira, a caipora, qualquer um. Dá a impressão que o interesse maior é o de atirar primeiro para ver se cola e depois ver o resultado.

Mesma

A denúncia feita agora se insere na mesma delação, do mesmo delator que já tinha tentado envolver o governador e da qual ele tinha sido absolvido, sem que a Procuradoria da República fizesse qualquer denúncia ou investigação.

Defesa

Tião e Jorge Viana reagiram com indignação, como sempre e com a mesma disposição de acionar a Justiça para proteger a honra. A estratégia tem dado certo e nunca se provou nada contra eles.

Interessante

O mais interessante é que Jorge Viana é bombardeado na mesma semana em que contrariou o Ministério Público e parte dos justiceiros ao se por como um solucionador de crises no Senado e não um incentivador da discórdia.

Abuso

A falta de oportunidade dos procuradores que vazaram (alguém duvida de onde veio o vazamento?) é tanta que na mesma semana em que o Congresso, especialmente o Senado, resolve adiar a discussão da Lei de Abuso de Autoridade, como parte dos entendimentos para manter Renan Calheiros, eles resolvem explodir com meia dúzia de cabeças do Congresso.

Provas

O que se tem é “disse que disse”, contra Jorge Viana, Tião Viana, Geraldo Alckmin, Romero Jucá, Michel Temer. Nenhuma prova apresentada. Enquanto isso, o juiz Sérgio Moro anda às risadas com Aécio Neves, curiosamente, o único a escapar dessa confusão e o maior interessado em ver o circo pegar fogo.

Santo

O “santo” Alckmin leva R$ 2 milhões, o mesmo que Tião Viana, Temer leva R$ 10 milhões (MT), o “Boca Mole” Heráclito Fortes, outros tantos, outras alcunhas engraçadas são denunciadas. Lula entra no jogo denunciado por fazer lobby com o governo sueco (!) para a compra dos caças da FAB. O que sobra?

Responsabilidade

A coluna não defende a impunidade. Ao contrário. Mas, não pode concordar com o clima de denuncismo que toma conta do país. As coisas não podem ser assim, tão irresponsáveis. Não há pessoas acima do bem e do mal que decidam quem, como e quando atirar à lama. Há que se ter critérios e amplo direito de defesa. A quem interessa semear o caos?

Salvadores

Quem nos salvará dos salvadores? Essa é uma pergunta que deve perpassar pela cabeça das pessoas. Se existem provas, que se ataque e prenda – por exemplo, as joias de Sérgio Cabral são um indício pesado, uma eventual prova. O mesmo com as compras de Eduardo Cunha, a desfaçatez de sua família. Mas, isso não pode ser generalizado.

Dúvida

Da mesma forma com as denúncias contra Gladson Cameli, Flaviano Melo, as acusações contra Sérgio Petecão, a coluna se posiciona agora para esperar provas mais robustas do envolvimento dos irmãos Viana com a Odebrecht, antes de condenar.

Preocupação

Mesmo com o peso da denúncia sobre si, o governador Tião Viana passou a manhã no hospital, acompanhando a recuperação do pai, Wildy.

Ninguém

Recomenda-se que ninguém tente tripudiar sobre o adversário acusado. O futuro é sempre incerto. Além de políticos de todos os partidos, dos grandes caciques envolvidos, sabe-se lá quem pode entrar na próxima lista de apelidos engraçados da Odebrecht.

20 anos

Um ponto a favor dos irmãos Viana: há 20 anos eles recebem uma incrível carga de acusações de toda ordem. Até agora, nada foi provado contra eles.

Licença

Há ainda uma grande diferença entre acusar e processar. Tião Viana, para ser processado, como todos os outros governadores, incluindo Fernando Pimentel em Minas, Geraldo Alckmin em São Paulo e o vice Francisco Dornelles, no Rio de Janeiro, precisa de uma autorização da Assembleia Legislativa, que é soberana nesses casos. Nenhum deles corre risco com os deputados estaduais.

Farra

O Ministério Público teria conseguido reverter o primeiro aumento abusivo de prefeitos e vereadores no interior. O caso teria acontecido em Epitaciolândia. O MP promete investigar e denunciar atos ilegais das Câmaras Municipais.

Salários

O melhor a fazer é seguir o exemplo de Rio Branco. Marcus Alexandre vai receber em 2017 os mesmos R$ 17.620,89 deste ano. A vice, Socorro Neri, ganhará R$ 14.390,39 e cada secretário R$ 12.922,98. Muito menos que os R$ 26 mil aprovados para o prefeito da grande metrópole de Cruzeiro do Sul.

Estrada

Falando em Cruzeiro do Sul, empresários que se deslocaram para lá de carro, para a inauguração da Recol Veículos Juruá levaram quase 10 horas para chegar, pelas péssimas condições da estrada. Estava tão ruim que a maioria voltou de avião.

Combustível

O transporte de carretas de combustível para a iluminação de Cruzeiro do Sul é apontado como uma das causas do péssimo estado da estrada. Há que se rever isso. Não adianta consertar a rodovia e deixar carretas supercarregadas trafegarem livremente. Em todo o país, há limites claros de peso.

Sorte

Na festa do Tribunal de Justiça, foi sorteado como grande prêmio: uma viagem ida e volta a Portugal, que saiu para a desembargadora Denise Bonfim, recém-eleita para presidir a Corte. Ela começa com sorte, entrando com o pé direito na gestão.

Falecimento

Morreu ontem, de forma fulminante, enquanto dirigia seu carro, o dentista Pedro Pascoal, irmão do ex-coronel Hildebrando Pascoal, figura de destaque na área de Saúde do Estado. À Família, as condolências da coluna.

Frango

Os acreanos estão trocando a carne de boi pela de frango, mesmo com essa última subindo 2,91% no último mês, contra o 22% dos cortes bovinos. Quem comemora é a Acreaves, que abastece com folga o mercado local.

Vaquejada

O STF derrubou as restrições que havia imposto à realização de vaquejadas, reconhecidas como manifestação popular brasileira. Prevaleceu o bom senso. Vaquejada não é farra do boi, movimenta empregos e a economia e há preocupação com a saúde dos animais.

Janela

“Ele chegou agora e já quer sentar na janela”. A frase é de um prefeito eleito acreano, a propósito do desejo de Ilderlei Cordeiro de presidir a AMAC. E é um prefeito de oposição. Ou seja, a bola de Ilderlei não está tão alta assim.

Decisão

Vai chegando a hora da diplomação em Cruzeiro do Sul e a Justiça não deu nenhuma definição sobre a denúncia contra a chapa vencedora para a prefeitura. Depois, só aumenta a confusão.

Destaque

Mais uma vez o Acre é destaque nacional na área da Educação. Desta vez com aprovação de todas as suas escolas inscritas no Programa de Fomento à Implementação de Escolas em Tempo Integral para o Ensino Médio, lançado junto com a Medida Provisória 746, que reforma a etapa de ensino.

Tudo nos trinques

Para conseguir a aprovação, a Secretaria de Educação do Acre teve que enviar ao MEC seu plano de gestão escolar, o planejamento pedagógico, a proposta de plano de diagnóstico e nivelamento e o plano de participação da comunidade nas escolas. As escolas aprovadas correspondem a 36,3% do total.

Mais interação

Ainda sobre o Programa de Fomento à Implementação de Escolas em Tempo Integral, um aspecto fundamental é que os alunos também desenvolvem competências e habilidades sintonizadas com o século XXI, ou seja, mais interação com o nosso tempo.

Direitos Humanos

Há 68 anos (comemorados ontem), a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) instituiu a data de 10 de dezembro de 1948 como o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Na ocasião, foi proclamada a Declaração Universal dos Direitos Humanos.

Vida digna

No documento com 30 artigos, estão descritos os direitos básicos que garantem uma vida digna para todos os habitantes do mundo: liberdade, educação, saúde, cultura, informação, alimentação e moradia adequadas, respeito, não discriminação, entre outros.

Comemorações

Em Rio Branco, a semana de comemorações alusivas à data foi marcada por palestras relacionadas ao tema, entrega do prêmio de Direitos Humanos para representantes de pessoa física e jurídica e uma caminhada no centro da cidade para encerrar as programações.

Fortes emoções

Última rodada do Brasileirão 2016, hoje, promete fortes emoções. Não na parte de cima da tabela, que até campeão já tem, mas na rabeira, com a iminente queda do tão poderoso Internacional do Rio Grande do Sul.

Só respira

O Colorado ocupa a 17ª colocação na tabela, com 42 pontos – dois a menos que o Sport, 16º, e a três do Vitória, 15º. Para evitar o primeiro rebaixamento de sua história, o Inter precisa vencer o Fluminense e torcer por um empate dos pernambucanos com o Figueirense, na Ilha do Retiro.

PEC

O deputado federal Moisés Diniz deu início a uma grande mobilização para criar o Comitê de Luta Contra a PEC da Previdência. Segundo ele, “vozes das ruas” só falam nisso ultimamente.

PEC II

E é verdade mesmo. Onde tem uma fila é só o que se ouve falar: a PEC do Fim do Mundo, que entrará em vigor se o governo Temer não afundar com o tsunami da Odebrecht, e a Reforma da Previdência, tida como um caos geral por especialistas e trabalhadores.

Usina

Lembrando de Michel Temer, ele pode estar dia 16 de dezembro –se sobreviver à Odebrecht –inaugurando na usina de Jirau, em Porto Velho, o sistema que abastece Acre e Rondônia. Ninguém do Acre cogitou em se fazer presente.

Curta

Há centenas de pirâmides por aí, mas só a tal Mandala chamou a atenção da polícia do Acre. As autoridades já estão avisando: essas coisas têm vida curta. Como sempre, autônomos, funcionários públicos e políticos estão no negócio.