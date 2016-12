Fieac: presidente entrega reinvindicações a Temer

Cumprindo extensa agenda na Capital Federal no último dia 06 de dezembro, o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Acre (FIEAC), José Adriano Ribeiro, coordenou uma comitiva de empresários para participar de reunião com o Presidente da República, Michel Temer. Estiveram presentes, também, líderes industriais do Amazonas, Pará e Maranhão.

A comitiva da indústria acreana para o encontro com o presidente do Brasil contou com a participação dos ex-presidentes da FIEAC, João Salomão e João Albuquerque; da presidente do Sindicato da Indústria Madeireira, Adelaide de Fátima Oliveira; do presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil, Carlos Afonso Cipriano dos Santos; do presidente do Sindicato da Indústria de Alimentos, José Luiz Felício; e do assessor de relações institucionais, Assurbanípal de Mesquita.

Segundo José Adriano, foi bastante positiva a iniciativa do presidente Michel Temer de abrir um diálogo com o setor industrial brasileiro, que é uma fonte geradora de trabalho e renda. “A indústria nacional passa por muitas dificuldades e, por isso, temos de valorizar a iniciativa desse encontro com o presidente da República”, declarou, completando que Temer se comprometeu em se reunir com os presidentes de federações a cada seis meses.

Na ocasião, a comitiva acreana entregou um documento que solicita a intercessão do Presidente da República para garantir a continuação da realização de uma pauta que é essencial para o futuro do Acre.

Dentre as medidas, destacam- -se a criação de um Porto Seco na área da Zona de Processamento de Exportação acreana, aproveitando a infraestrutura de desembaraço já instalada e assim possibilitando aumentar a atratividade de indústrias para a ZPE.

Outra solicitação feita à Temer, foi a possibilidade de garantir o REFIS como medida prioritária para salvar o setor produtivo, pois nos últimos anos muitos investiram acreditando nas perspectivas que foram apresentadas. “Esta medida, sem sombra de dúvidas, traria de volta a esperança e uma retomada dos investimentos privados, contribuindo com a retomada do crescimento econômico de nosso país”, citou José Adriano.

O presidente da FIEAC citou, ainda, que solicitou ao Presidente da República a garantia dos recursos do Programa Habitacional de interesse Social, dando prioridade para os empreendimentos da faixa I, pois a população acreana é predominantemente pobre e boa parcela ainda reside em área de risco de cheias em vários dos municípios do Acre. Vale destacar que o Estado já dispõe, em Rio Branco, de área regularizada e adequada para receber pelo menos mais 6.500 unidades habitacionais, que é a Cidade do Povo – projeto ousado e inovador que virou referência em todo o Brasil.

O presidente da FIEAC reforça que essas reuniões servirão para que o Governo Federal determine ações de reestabelecimento do crescimento econômico, sobretudo no setor industrial. “Depois dessa etapa, esperamos que o presidente Michel Temer e sua equipe possam avançar na solu- ção dos grandes gargalos da indústria. Mais do que nunca temos de acreditar que algo de novo já está sendo feito para que a economia volte aos trilhos”, afirmou.

LEGISLATIVO

Após encontro com o Presidente da República, os empresá- rios acreanos foram ao Congresso Nacional e se reuniram, nos gabinetes dos parlamentares, com os deputados federais Major Rocha, Léo de Brito e César Messias, e com o senador Jorge Viana. Durante as reuniões com os parlamentares, o presidente da FIEAC entregou o documento que foi pauta da reunião com o presidente Michel Temer. “Pedimos apoio para a bancada federal, pois sabemos que precisamos a união de todos para avançarmos nesta pauta que é fundamental para o Acre”, finalizou José Adriano