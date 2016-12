Mano Rufino pavimenta ruas de Sena Madureira

Utilizando recursos provenientes do Governo Federal, a Prefeitura de Sena Madureira iniciou efetivamente na manhã desta sexta-feira (9), o trabalho de pavimentação asfáltica na Rua Augusto Vasconcelos. Um trecho extenso, compreendido entre a Avenida Avelino Chaves e à esquina do Zé Mauro, no Bairro Bom Sucesso, será contemplado pelo projeto.

Há alguns dias, a Prefeitura tinha iniciado todo o trabalho de base, preparação do solo, para posterior asfaltamento. Porém, com o período eleitoral os recursos foram travados, interrompendo a obra. Recentemente, o prefeito de Sena Madureira, Mano Rufino (PSB), esteve em Brasília defendendo a liberação da verba, fato que foi concretizado, viabilizando a conclusão da obra.

Os moradores reagiram de maneira positiva mediante o asfaltamento da Rua. “A situação aqui estava ruim por conta dos buracos e da lama. Graças a Deus, o asfalto chegou e passaremos a ter outra realidade, bem melhor do que o verificado antes. O prefeito Mano Rufino, mesmo não tendo vencido as eleições, não desistiu de buscar os recursos e hoje estamos recebendo um grande presente de Natal”, comentou o morador Antônio Alex.

Outro morador, o autônomo Aroldo da Areia, disse que o asfaltamento chega em boa hora. “Com certeza vai melhorar bastante para todos nós moradores. Nesses últimos dias, com a chuva, estava difícil pra sair de casa, mas agora a Rua está sendo asfaltada e vai garantir o acesso de inverno a verão”, salientou.

MANO RUFINO: “VAMOS HONRAR NOSSO MANDATO ATÉ O ÚLTIMO DIA. ESSE É MAIS UM BENEFÍCIO PARA A COMUNIDADE”

O prefeito Mano Rufino (PSB), vistoriou de perto o início do asfaltamento da Rua Augusto Vasconcelos. Rufino esteve acompanhado do vereador eleito Boa Idéia (PCdoB) e do secretário de obras, Célio Teixeira. Conforme informou, a meta da Prefeitura era entregar a obra em datas anteriores, mas a questão burocrática impediu tal procedimento.

“Graças a Deus conseguimos a liberação dos recursos e hoje o asfalto começa a ser providenciado na Rua Augusto Vasconcelos. Essa é uma vitória da população que passará a ter uma melhor trafegabilidade. Muita gente dizia que essa obra só iria ser feita por conta das eleições, mas está aí a prova do nosso compromisso com os moradores. Mesmo não tendo vencido as eleições, a gente continua trabalhando. Vamos honrar o mandato até o último dia”, salientou.

A Rua Augusto Vasconcelos dá acesso à Escola Municipal Siqueira de Menezes, ao Quartel da Polícia Militar, dentre outros locais. Além dessa Rua, a Prefeitura irá asfaltar também nesta etapa trechos da Cunha Vasconcelos e Quintino Bocaiúva.