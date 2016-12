‘Papai Noel dos Correios’ é prorrogado até dia 16

A Campanha “Papai Noel dos Correios” no Acre é promovida pela instituição desde 2012. Em torno de duas mil cartinhas com desejos de presentes de crianças carentes, recolhidas em escolas e creches da capital, são atendidas em cada ano da ação. No entanto, em 2016, mais da metade das cartas ainda não foram adotadas. Cerca de 1.500 crianças foram escolhidas para terem o desejo atendido durante a Natal.

Para a diretoria regional dos Correios, a baixa procura dos padrinhos das crianças é incomum já que anualmente a própria população busca adotar uma das cartas antes mesmo de a campanha ser lançada oficialmente.

Com poucos dias para o fim do prazo final para recolher uma das correspondências dos pequenos, os Correios abrirão neste sábado (10) para receber os interessados em tornar o natal de meninos e meninas mais feliz. O último dia para adotar o desejo natalino foi prorrogado para a sexta-feira, 16.

Adotar um dos desejos das crianças é fácil. Basta comparecer ao edifício à sede dos Correios localizada na Avenida Epaminondas Jácome, 2858, no Centro da capital acreana; escolher uma das cartinhas, comprar o presente e entregar no mesmo local. A coordenação de Atividades dos Correios no Acre afirma que tem cartas para todos os bolsos, basta que os cidadãos sejam solidários e se dediquem a alegrar a vida de uma criança.

REALIZE UM SONHO

Para assessor de Coordenação de Atividades dos Correios no Acre, Antônio Carlos Mourão, é importante que todas as pessoas que puderem abracem e se engajem com as cartinhas que escolherem, pois, a frustração de crianças que não recebem seus presentes é grande.

“É muito triste ver uma crian- ça decepcionada. Nós criamos essa expectativa nela com a campanha. Geralmente fazemos tudo o que é possível para, no caso de o padrinho desaparecer, não deixarmos de entregar o presente, mas muitas vezes é difícil”, conta.

Para preservar as crianças, os Correios não informam o nome delas ou endereço das escolas. De acordo com a diretoria, apesar de haver boa intenção na maioria dos casos, é sempre bom se precaver.

Ainda segundo Mourão, dos dias 14 a 21 de dezembro os pequenos receberão as encomendas dos padrinhos, brincarão e poderão tirar foto com o Papai Noel, tudo oferecido gratuitamente pela instituição. “É gratificante fazer todo o trabalho e ver a alegria das crian ças no final, é algo que vale a pena organizar bem para garantir o sorriso de cada uma delas”, finaliza.