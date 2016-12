Juruna tem prestação de contas aprovada pela Justiça

O pedido de impugnação do Ministério Público Estadual (MPE) das contas do vereador José Carlos dos Santos Lima, Juruna (PSL-AC), foi considerado improcedente pela magistrada Zenair Bueno, responsável pela 1ª Vara Eleitoral. A defesa do candidato conseguiu comprovar que o parlamentar da Frente Popular de Rio Branco, não tinha competido nenhum crime eleitoral, conforme os extratos apresentados.

O caso do vereador tucano Célio Gadelha (PSDB-AC) deve entrar na pauta de votação desta semama, mas a defesa terá que justificar a doação de um empresário que presta serviço ao setor público. Afinal, a resolução do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) veda qualquer doação desta natureza.

Já o vereador Raimundo Neném (PHS-AC) que teve as contas rejeita pela justiça eleitoral, porque extrapolou em mais de 350% o limite dos gastos previstos com alimentação, recorreu ao Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC), porém, o seu processo ainda não foi apreciado pelos desembargadores . A defesa está confiante que o cliente toma posse no dia da diplomação prevista para a terceira semana deste mês.

O vereador petista Jackson Roberto Ramos da Silva (PT-AC) teve as contas rejeitas pela justiça eleitoral, pois recebeu doação que ultrapassou o limite de 10%, conforme recomendação da legislação vigente. Em contrapartida, o atual vereador Antonio Lira de Moraes (PT-AC) teve as contas aprovadas, pela magistrada, mas com ressaltas. O parlamentar não tinha informado sobre doação do diretório do partido.

Prazo – Zenair Bueno tem até esta sexta-feira (dia 16) para aprovar as contas dos eleitos, mas por enquanto, apenas seis vereadores, num universo de 17 parlamentares que obtiveram o sufrágio das urnas. Porém, já podem encomendar o terno de posse, os seguintes vereadores: Emerson Jarude (PHS-AC), Crézio Moreira (PSDB-AC), Eduardo Farias (PC do B-AC),Roberto Duarte Júnior (PMDB-AC), o vereador Antonio de Lira Morais (PT-AC) e Juruna (PHS-AC).

As contas do suplente Laécio da Farmácia (PRB-AC) foram rejeitadas por causa de duas notas fiscais que não foram lançadas nas despesas da campanha, enquanto o suplente tucano Sargento Silva Neto (PSDB) foi aprovada. As prestações de contas dos vereadores reeleitos, Artemio Costa (PSB-AC), Manuel Marcos (PRB-AC), e Lene Petecão (PSD-AC), devem ser analisdas nesta semana. “A desaprovação de contas não impede a diplomação”, esclareceu a magistrada, que não recebeu nenhum pedido de impedimento de mandato ou expedição de diploma.