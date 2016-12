Governador Tião Viana emite nota sobre ilação covarde e infundada

Não acredito que o delator da Odebrecht ou de qualquer empresa envolvida em ilegalidades tenha citado o meu nome. Nunca me reuni com pessoas canalhas, bandidas ou até de bem da Odebrecht sequer para tomar cafezinho. Essa empresa nunca trabalhou com o governo do Estado do Acre.

A última canalhice que tentaram envolver meu nome sobre assunto semelhante me deu o direito de a Procuradoria Geral da República pedir arquivamento do caso e de ter a minha inocência confirmada por unanimidade pelo Superior Tribunal de Justiça.

As contas da minha campanha de 2010 são públicas e foram aprovadas pelo Tribunal Regional Eleitoral.

Repito o que já disse há dois anos: Estou muito longe dessa podridão e essa podridão está muito longe de mim.

Todas as medidas judiciais serão tomadas, imediatamente, após a veiculação covarde do meu nome, o que faço desde que ingressei na vida pública.

Tião Viana

Governador do Estado do Acre