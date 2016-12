Operação Boas Festas começa na próxima segunda-feira

O órgão de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon/AC) realiza a partir da próxima segunda-feira, 12, a Operação Boas Festas, que tem por objetivo fiscalizar o comércio de Rio Branco nesta época, quando o consumo aumenta. A ação segue por todo o mês de dezembro e as visitas serão nos principais segmentos comerciais da capital.

Lojas de roupas, sapatos, eletrodomésticos e eletrônicos serão prioridades neste fim de ano.

O órgão orienta aos donos de loja que todos os produtos devem ter preço visível ao consumidor. O estabelecimento comercial deve manter também um exemplar do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e não pode haver diferença de preço entre dinheiro e cartão de crédito/débito.

Os agentes fiscais do Procon irão verificar também o cumprimento de ofertas e publicidade, para evitar qualquer tipo de publicidade que seja enganosa.

“Os estabelecimentos comerciais de Rio Branco já estão cientes das práticas que devem adotar, de acordo com o CDC, por isso caso a fiscalização constate alguma irregularidade a empresa será autuada”, disse o diretor do Procon/Acre, Diego Rodrigues.

Para dúvidas ou denúncias, o consumidor deve procurar o atendimento do Procon na OCA na praça rosa, ligar para o telefone 151 ou a página do Procon no Facebook: Procon/AC.