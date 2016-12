Governo já investiu R$ 5,5 milhões na qualificação de servidores públicos

A melhoria crescente dos serviços públicos é reflexo dos investimentos feitos pelo governo do Acre na formação profissional dos seus servidores. De 2011 a 2016, o Estado, por meio da Secretaria de Gestão Administrativa (SGA) já capacitou mais de 20 mil servidores acreanos.

Ofertados por meio da Fundação Escola do Servidor Público do Acre (Fespac), os cursos perpassam as mais diversas áreas, indo desde uma capacitação profissional até a pós-graduação, e já reúnem um investimento de R$ 5,5 milhões.

O empenho dos servidores é refletido em seu crescimento profissional e pode ser visualizado concretamente por meio das promoções por méritos para ocupantes de cargos de níveis médio e superior.

A assistente social Nayana Neves, 32 anos, é pós-graduada em Elaboração e Gestão de Projetos. “O curso foi ofertado gratuitamente pelo Estado. Ampliei os conhecimentos e melhorei minha atuação profissional”, destacou a servidora, lotada no Instituto de Administração Penitenciária (Iapen) em Cruzeiro do Sul.

Os números apontam um saldo muito positivo para 2016, que, apesar de apresentar um cenário econômico conflituoso, continua alcançando excelentes resultados e ultrapassando metas.

Até o início de dezembro, 1.211 servidores já foram capacitados, incluindo formação e acesso a outras línguas, disponibilizadas também no interior do estado. A Fespac já ultrapassou em 51% a meta de formação para 2016.

Heloísa Pantoja, diretora-presidente da Fespac, destaca a importância dessa política pública. “A formação do servidor público o conduz a desenvolver qualidade e competência técnica e gerencial para executar suas tarefas. Promove o desempenho individual e coletivo, visando ainda melhorarias no desenvolvimento humano, funcional e institucional”.

A secretária de Gestão Administrativa Sawana Carvalho, observa que aqueles servidores que buscam se qualificar acessam suas promoções por mérito. “E essa política de gestão de pessoas se reflete nitidamente na qualidade dos nossos serviços públicos. Ganham o servidor e os cidadãos”.