Corpo de mulher é encontrado em matagal no residencial Fahart, vítima foi degolada

Quinta morte registrada em menos de 24 horas foi de uma mulher, ainda não identificada que foi encontrada na tarde deste domingo (11), em um matagal no residencial Fahart, região do Segundo Distrito de Rio Branco, a capital do Acre.

De acordo com informações populares teriam encontrado o corpo da mulher que aparenta idade entre 16 a 19 anos de idade, abandonado em um matagal. Policiais militares do 2º BPM e investigadores e delegado da DHPP, mais peritos do Instituto Médico Legal – IML foram ao local.

A mulher que aparentar ainda ser menor de idade, não foi identificada, o corpo vestido com um short curto listado nas cores branco e lilás e uma espécie de colam florido com cores predominantes em lilás e vermelho, no tornozelo, um cordão com uma medalha de figura de um ano.

A jovem foi brutalmente espancada e degolada e segundo os peritos não existem sinais de violência sexual, o que para o delegado Rêmulo Diniz, da DHPP – Delegacia de Homicídios e Proteção a Pessoa, possivelmente seja, mais uma vítima das facções criminosas.

“A morte não aconteceu neste local, apenas o corpo foi desovado aqui, pois é possível detectar manchas de sangue na rua (de barro), o que leva a crer que a mulher foi morta em outro lugar e o corpo somente deixado aqui. Outro aspecto que nos faz ter certeza de que o crime não correu neste lugar é que a jovem foi degolada e no local em que o corpo foi achado não existe quantidade de sangue para o tipo de crime.

O delegado acredita que a morte da jovem também tenha relação com os crimes praticados por facções.

Selmo Melo