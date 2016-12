Diarista morre após receber descarga elétrica

Era por volta das 11h45 deste domingo, dia 11, quando socorristas do 5º Batalhão dos Bombeiros do Alto Acre, foram acionados para resgatar um homem que teria recebido uma descarga elétrica numa chácara localizada no km 3 da BR 317, sentido Epitaciolândia/Xapuri.

No local, encontraram caído no chão ao lado do poço desacordado, Antonio Airton Nascimento Oliveira (46). Os trabalhos de reanimação ainda foi realizado no local, mas, a vítima não resistiu a descarga elétrica e foi a óbito.

Uma testemunha do incidente, contou que Antonio foi contratado para limpar o poço e teria passado a manhã realizando o serviço. Antes, teriam retirado a bomba d’água de dentro e teria pensando que havia realizado o procedimento correto de apenas desligar a chave para cortar a rede elétrica.

Ao terminar o trabalho e sair do poço, estaria conversando com o colega, quando num descuido, encostou numa parte do fio que estava descascado com o corpo molhado e levou o choque. O amigo, no desespero, ainda tentou ajudar com um pedaço de pau, mas também levou um choque e caiu ao lado escapando da morte.

Mesmo com a chegada dos Bombeiros não foi possível salvar a vida de Antonio. Sem um perito criminal na fronteira, os familiares reclamaram da demora do deslocamento de uma equipe da Capital, mas, foi informado que policiais locais retiraram o corpo numa camionete e acompanhariam até o IML da Capital.

Foi informado que ‘rabecão’ estaria com problemas mecânicos e buscariam uma solução.

Cuidados e pedido dos Bombeiros

Os bombeiros pedem que, as pessoas que forem lidar com esse tipo de situação onde envolve eletricidade, procurem tomar todo o cuidado necessário. Apenas o desligamento na chave não garante o corte da energia.

Estar descalço, corpo molhado e dentro da água se torna um condutor de passagem da eletricidade, que pode causar tragédias.