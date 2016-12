PT sai em defesa de Jorge Viana e Tião Viana

O PT saiu em defesa do governador Tião Viana e do senador Jorge Viana, citados na delação do executivo da Odebrecht, Claudio Lemos. O partido emitiu nota pública no sábado, 10, durante plenária. “As vidas públicas de Tião e Jorge são, por si, testemunho inquestionável da retidão e honradez com que têm representado o povo do Acre nos mandatos que assumiram e assumem atualmente”, diz a nota. Jorge e Tião Viana já estão acionando o delator judicialmente.

Veja a nota do PT:

NOTA PÚBLICA

O Partido dos Trabalhadores do Acre, reunido em plenária regional nesta data, vem a público externar sua irrestrita confiança nos companheiros Tião e Jorge Viana, diante da mentirosa e covarde tentativa de envolve-los nas delações da Odebrecht.

As vidas públicas de Tião e Jorge são, por si, testemunho inquestionável da retidão e honradez com que têm representado o povo do Acre nos mandatos que assumiram e assumem atualmente.

Assim como ocorreu nas tentativas anteriores, fica demonstrada a intenção de juntar pessoas sérias e corretas com bandidos operadores de esquemas de apoio político. Nossos companheiros estão longe dessa vergonha, e buscarão na justiça a garantia da integridade de suas honras.

Rio Branco, AC, 10 de dezembro de 201