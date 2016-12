Tião Viana quer acareação com suposto delator

O governador Tião Viana declarou hoje que gostaria de poder abrir mão de todas as prerrogativas de seu mandato e do foro privilegiado como governador, em troca da possibilidade de acareação imediata e definitiva com os delatores que o acusam de pedir e receber dinheiro de forma irregular.

Tião Viana lamentou que os vazamentos de supostas denúncias contra ele e seu irmão Jorge Viana não permitem nenhuma ação judicial imediata para reparação de sua honra, ressaltando que essa é a principal maldade nas acusações: eles se tornam alvo de calúnias e nada podem fazer contra os caluniadores, pois tudo o que foi dito até agora está em uma suposta delação ainda não homologada e não tornada oficialmente pública.

Mesmo assim, o governador contestou de forma firma qualquer tentativa de igualar sua moral e de atingir sua honra com as acusações feitas a outros políticos. Para ele, a inclusão de seu nome serviria apenas como uma “compensação” pelo teor das denúncias contra membros de partidos ligados ao atual governo federal, sem uma justifica razoável. Ele insistiu que a Odebrecht não tem obras ou interesses no Acre e que nunca manteve contato ainda que superficial com seus diretores.

O governador disse que seus advogados estudam medidas possíveis contra as mentiras divulgadas.