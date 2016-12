Detran implanta serviço de chamada eletrônica

O Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) contratou sistema de gestão de atendimento eletrônico ao público na sede administrativa do órgão, localizada na Avenida Ceará, bairro Jardim Nazle.

O objetivo do sistema é controlar o tempo de espera do cidadão e a categoria do atendimento, bem como a distribuição de senhas preferenciais, dando mais agilidade aos usuários.

A diretora de operações do Detran/AC, Shirley Torres, diz que essa implantação faz parte das metas de 2016 e visa modernizar os serviços.

“O sistema compõe uma revolução no padrão de atendimento do Detran e dá à gestão todos as estatísticas e dados da quantidade e do tempo médio de espera para que o órgão possa intervir no sentido de melhorar a qualidade do serviço ao público”, explica.

Até o fim de dezembro, o atendimento do Detran Veículos e do setor de vistorias, localizado na Avenida Nações Unidas, bairro Sétimo BEC, também vai contar com o serviço. A modalidade de chamada eletrônica de senhas já existe na Central de Serviço Público (OCA), no Centro de Rio Branco.