Educação: Acre é um dos melhores da Região Norte

O Acre está na lista das 12 Unidades da Federação que ficaram acima da média nacional de aprendizagem em Ciências, Leitura e Matemática. A informação está nos dados divulgados na semana passada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pela aplicação do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa).

Comparando com os resultados dos demais Estados da Região Norte, o Acre só é superado pelo Amazonas, nas disciplinas de Matemática e Ciências, ficando com a mesma média em Leitura.

O Pisa testa os conhecimentos de Matemática, Leitura e Ciências de estudantes de 15 anos. A avaliação é feita a cada 3 anos e cada aplicação é focada em uma das áreas. Em 2015, o foco foi em Ciências, que concentrou o maior número de questões. Os dados do Pisa no Brasil mostram no País há grande desigualdade entre os Estados, em relação aos resultados do exame.

Preocupante

A prova, que traça uma comparação com os resultados de 70 países, traz, ainda, outro diagnóstico bem preocupante: no Brasil, o desempenho dos estudantes na faixa etária pesquisada está significativamente abaixo da média internacional. Os resultados mostram que os estudantes brasileiros estão ingressando no Ensino Médio sem o conhecimento e as habilidades mínimas para exercer uma plena vida social e econômica no mundo globalizado. Em Ciências, o Estado que obteve a maior pontuação foi o Espírito Santo, com 435 pontos.

O Estado com o pior desempenho foi Alagoas, com 360 pontos. De acordo com os critérios da organização, 30 pontos no Pisa equivalem a 1 ano de estudos.

Em Matemática, cuja média brasileira foi 377, 15 Estados ficaram em baixa no ranking: Roraima, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Pará, Pernambuco, Rondônia, Amapá, Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí, Sergipe, Maranhão, Tocantins, Bahia e Alagoas. 36% dos jovens de 15 anos já repetiram de série escolar

Entre os fatores destacados pelo Inep que influenciam o baixo desempenho está o índice de repetência que, entre outras questões, pode desestimular os estudantes. Na avaliação, 36% dos jovens de 15 anos afirmaram ter repetido uma série pelo menos uma vez. O nível socioeconômico também influencia o desempenho. Alunos com maior nível socioeconômico tendem a tirar notas maiores. Entre os países da OCDE, a diferença entre estudantes com maior e menor nível pode chegar a 38 pontos de proficiência. No Brasil, essa diferença chega a 27 pontos, ou o equivalente um ano de aprendizagem.