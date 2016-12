Rio Branco iluminada: Moradores retomam bate-papo na frente das casas

O cenário perfeito para um crime é agora uma via que oferece forte sensação de segurança. De acordo com o alto comando da Polícia Militar do Acre, há um ´triângulo do crime´ em vigência com elementos como ambiente, vítima e oportunidade –e os ambientes escuros e tomados pelo mato são altamente propícios para uma ação ilícita.

Numa rápida caminhada pelos bairros de Rio Branco é possível ouvir com maior frequência que a rua iluminada traz mais segurança –e isso é comprovado pelos atendentes do Departamento de Iluminação da Prefeitura que ouvem pedidos de troca de lâmpada ou reparos nos postes como se ligados à prática de roubos e ações violentas. A escuridão nas vias e equipamentos públicos já motivou fechamento de ruas pelos moradores temerosos da ação da bandidagem.

Ruas completamente escuras, desde que sob a gestão municipal, não existem mais na cidade de Rio Branco. E nesta segunda semana de dezembro mais um bairro, o João Paulo, na Baixada da Sobral, está 100% com iluminação pública. As três últimas ruas –João Amâncio, Ajuricaba e Sebastião Amâncio –receberam suas lâmpadas e alguns reparos na noite desta quinta-feira, 8. “Aqui era ruim, tinha lama, muito escuro”, disse dona Maria Francisca, que às 20h30 caminhava tranquilamente com sua neta. “Agora está seguro”, afirmou ela.

A iluminação pública efetiva vem levando as pessoas a retomarem antigos hábitos, alguns até esquecidos. “As ruas iluminadas levam as pessoas a ficar mais próximas. As famílias sentam nas frentes das casas e ficam batendo papo”, disse o presidente da Associação de Moradores do Bairro João Paulo, Ray Nogueira.

Iluminação pública é uma ação intensificada desde que a lei federal transferiu a responsabilidade do sistema de iluminação pública para as prefeituras acreanas. A Eletrobras é responsável pela distribuição da energia elétrica nos locais públicos e isso inclui a construção e a manutenção de redes, leituras e atendimento. De outro lado, o serviço de operação e manutenção das instalações, como troca de lâmpadas e postes e demais componentes da iluminação das ruas e locais públicos são de responsabilidade da prefeitura. “São três níveis de segurança: primária, secundária e terciária. A prefeitura contribui grandemente com a segurança primária ao manter a via limpa e iluminada”, disse o tenente-coronel Cleudo Maciel, Chefe do Gabinete Militar da Prefeitura de Rio Branco.

Esse é um contexto em que, eficiente na prevenção de crimes, a iluminação pública sofre ataques sistemáticos de vândalos e bandidos. Milhares de lâmpadas são quebradas, postes destroçados e transformadores roubados. “O transformador contém cobre, elemento que tem valor de mercado”, disse Wilton Marques, coordenador do Departamento de Iluminação Pública de Rio Branco, ele que propõe a utilização de materiais desvalorizados para não atrair a atenção dos bandidos.

A moderna luz de LED vai aos poucos tomando conta das ruas

Mesmo com os vândalos atuando 24 horas por toda a cidade, o trabalho não para mesmo que em certas ocasiões tem-se a impressão de estar enxugando gelo: a capital vem realizando experimentos na área de iluminação pública, utilizando lâmpadas de LED. O LED, conforme explica o engenheiro eletricista Wilton Marques, coordenador do Departamento de Iluminação Pública de Rio Branco, é um componente eletrônico semicondutor, ou seja, um diodo emissor de luz (L.E.D = Light emitter diode), mesma tecnologia utilizada nos chips dos computadores, que tem a propriedade de transformar energia elétrica em luz. Essa transformação é diferente da encontrada nas lâmpadas convencionais que utilizam filamentos metálicos, radiação ultravioleta e descarga de gases, dentre outras. Nos LEDs, a transformação de energia elétrica em luz é feita na matéria, sendo chamada de ´estado sólido´. “É uma tecnologia cara, mas muito mais eficiente e econômica”, disse Marques. A avenida Getúlio Vargas, no trecho entre o clube Juventus e o Teatro Plácido de Castro recebeu lâmpadas de LED. A imensa maioria das luminárias são de vapor de sódio atualmente.

Setor de solicitação de reparos atende sem interrupção para o almoço

O Departamento de Iluminação Pública da Prefeitura de Rio Branco está com novo número de telefone para solicitação de reparos e reposição de lâmpadas: é o 3223-4877, cujo atendimento não para na hora do almoço mas funciona das 7h às 18h todos os dias úteis. O Departamento de Iluminação Pública é ligado à Secretaria Municipal de Obras Públicas e fica localizado na Travessa Habitasa, 95, no bairro Cerâmica, nos altos da OK Magazine.

O departamento explica que o artigo 149-A do Sistema Tributário Nacional autoriza os municípios a arrecadar uma taxa para o custeio de iluminação pública, cuja cobrança é feita nas contas de energia.

Escada está virando coisa do passado

“Difícil um dia que a gente não vê o pessoal trabalhando em algum lugar da cidade”. A declaração é um de líder comunitário, o presidente da Associação de Moradores do Bairro João Paulo, Ray Nogueira. Realmente, são cinco equipes trabalhando na iluminação pública -o dobro de há quatro anos. Elas percorrem a cidade o dia inteiro até às 1h da manhã realizando o serviço de revitalização da iluminação de vias e espaços de uso coletivo.

Esse trabalho ficou mais seguro com treinamento e aquisição de equipamentos mais sofisticados. Investimentos de mais de R$200 mil garantiram pioneiramente ao município o acesso a equipamentos desenvolvidos com tecnologia que possibilita o trabalho mais seguro e versátil em redes energizadas, transformando-se em uma unidade autônoma, capaz de transportar materiais, ferramentas e pessoas, como o cesto aéreo, onde o eletricista é elevado até o ponto determinado por um braço hidráulico montado sobre uma camionete. As velhas escadas estão sendo aos poucos abandonadas.

O NÚMERO

95

mil pontos de iluminação foram implantados ou passaram por manutenção nos últimos quatro anos em Rio Branco, sendo 4 mil neste ano.