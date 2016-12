Prefeitura programa melhorias no bairro Cidade Nova

Na manhã desta segunda-feira, 12, o prefeito Marcus Alexandre percorreu as ruas do bairro Cidade Nova para identificar necessidades e apontar soluções no local. Acompanhado pelo secretário de Serviços Urbanos, Kellyton Carvalho, pela secretária da Juventude, Temyllis Silva, do diretor técnico da Empresa Municipal de Urbanização, José Carlos Vieira, e do presidente da Associação de Moradores, Francisco Cajazeira, Marcus Alexandre verificou situação de drenagem e trafegabilidade no bairro.

De imediato foram programadas ações de roço, limpeza e manutenção das praças, reparos na rede de iluminação pública, operação tapa-buracos e pavimentação. De imediato, as frentes de trabalho estarão concentradas na melhoria das ruas Palmeiral, Uirapuru e Sertaneja. Ainda durante a visita ao bairro, Marcus Alexandre e equipe programaram a pavimentação da Rua Lua Nova.

Localizado na parte baixa da cidade, a Cidade Nova foi um dos bairros mais afetados pela grande enchente do Rio Acre no ano de 2015, quando praticamente todas as ruas foram danificadas. Desde então, a Prefeitura tem intensificado ações de manutenção no local.

Além do trabalho na Cidade Nova, a Prefeitura segue com as ações no centro da cidade, bairros Quinze, Seis de Agosto e Base, com manutenção viária e da iluminação pública, limpeza e a execução de obras de contenção às margens do Rio Acre, na encosta da Rua Boulevard Augusto Monteiro, no bairro Quinze, na Rua 1º de Maio, Bairro Seis de Agosto, na Base e Calçadão Raimundo Escócio.