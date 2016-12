Recuperação da BR-364, entre Sena Madureira de Cruzeiro do Sul, deve começar nesta quarta, 14, promete DNIT

Está previsto para a próxima quarta-feira, 14, o início a recuperação de um trecho de 400 quilômetros da Rodovia BR-364, entre os municípios de Sena Madureira e Cruzeiro do Sul. A ordem de serviço para a execução da obras, no valor de R$ 227 milhões, foi assinada na segunda quinzena do mês passado, pelo ministro dos Transportes, Maurício Quintella.

De acordo com o diretor do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), no Acre, Thiago Caetano, Duas empresas foram contratadas para fazer o serviço, cada uma delas deve ficar responsável por três lotes. De acordo com Thiago Caetano, todo esse trabalho é para garantir condições de trafegabilidade na via mesmo durante o período chuvoso.

O diretor do DNIT acrescentou que está sendo realizada uma vistoria no trecho, para que se identifique os pontos mais críticos. Uma reunião com aas empresas, que acontece nesta segunda-feira, 12, definirá como estas atuarão nas obras de recuperação.

Cargas pesadas

Enquanto não se iniciam as obras de recuperação desses 400 quilômetros da BR-364, empresários do município de Cruzeiro do Sul pedem que DNIT imponha limites ao transporte de cargas pela rodovia BR-364, ao menos durante o período chuvoso.

De acordo com os empresários, o caminhões, especialmente os que transportam combustíveis, estariam causando danos à estrada e prejudicando o tráfego para a região.

Segundo o diretor do órgão no Acre, Thiago Caetano, o limite deve ser estabelecido até o final de dezembro e é preciso ter paciência ao trafegar na pista por causa do período chuvoso. Uma portaria deverá ser baixada pelo DNIT nesse sentido.