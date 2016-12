TJAC garante 13º salário a magistrados e servidores

A atual gestão do Tribunal de Justiça do Acre vai garantir o pagamento do 13º salário neste ano de 2016, a exemplo do que também fez em 2015. Os que possuem contas bancárias vinculadas ao Banco do Brasil receberam a Gratificação Natalina já no sábado (10). Para quem tem conta em outras instituições bancárias, o pagamento acontecerá nos dias e/ou horas subsequentes.

A iniciativa resulta em um esforço concentrado da Administração para que magistrados e servidores tenham a sua situação resguardada. Ou seja, mesmo diante das dificuldades e crise financeira que assolam o País, a atual gestão tem trabalhado para garantir não apenas o pagamento em dia dos salários, mas a busca contínua por benefícios que atestam o reconhecimento e valorização do seu corpo funcional – visto que os profissionais do Judiciário são prioridade desde o início do Biênio 2015-2017.

A maior parte dos estados enfrenta grave crise econômica, e há tribunais de Justiça com dificuldade de pagamento até da folha salarial, havendo constantes atrasos nos últimos meses.

Além do pagamento do 13º salário, os salários de magistrados e servidores têm sido rigorosamente pagos em dia desde o início da atual gestão.