Coluna Bom Dia

Reação

É compreensível e correta a reação do governador Tião Viana e do senador Jorge Viana às denuncias feitas contra eles. A impressão que dá é que entraram na relação apenas para contrabalançar, para dizer que havia gente da esquerda, do PT no meio. Eles não são os tubarões.

Acareação

A proposta do governador de fazer uma acareação com o delator mostra que ele nada tem a esconder. Mas, isso não será possível, pela própria dinâmica do processo. Quando Paulo Roberto Costa delatou Tião Viana, com valores e situações bem diferentes, o governador provou a farsa.

Entregue

Os comentaristas políticos consideram que o governo Temer acabou e já se fala abertamente em possíveis substitutos, por eleições indiretas, que são rejeitadas por 94% da população. É um fim de ano tenso para o país.

Cenário

Pesquisa Datafolha divulgada ontem mostra Lula liderando com folga as intenções de voto para a presidência em 2018, no primeiro turno, mas perdendo em segundo turno para Marina Silva.

Muita água

Como muita água vai passar por debaixo dessa ponte, esse é um mero exercício de futurologia. Não se sabe nem se o Brasil vai esperar 2018. E nem se Marina cairá em delação. Há fortes rumores sobre isso.

Susto

Ainda assim, a presença de Lula subindo nas intenções de votos diante de uma ainda que tênue possibilidade de eleições diretas é de matar a direita de susto.

Conseguiram

Quem explica o clima de desespero da direita é o colunista conservador Reinaldo Azevedo. Para ele, a sanha moralista, de ataques ao Congresso e aos políticos, serve à esquerda, mais organizada, ainda que em baixa nos dias de hoje.

Ajuste

Não será fácil para os Executivos estaduais negociarem com os demais poderes a adoção de limites de despesas por 10 anos. Haverá barulho e resistências nas Assembleias e corporações que contestarão politicamente. Mais um pepino para os governadores.

Lição de casa

O pior é que os governadores, concordando ou não com as medidas – e é quase unânime a desaprovação às regras duras impostas pelo Governo Federal – terão que seguir o protocolo, para que não haja ainda mais prejuízo com corte de repasses.

Tudo ou nada

Para continuar dando aval a empréstimos ao governo, a União, entre outras coisas, exige a adoção de um teto nos gastos do Estado por uma década, e aumento na contribuição previdenciária dos servidores de 11% para 14%. O Acre teve que aceitar o acordo, que exige ainda que convença os demais poderes a fazerem o mesmo.

Sem o PT

O jornalista Lauro Jardim de O Globo publicou ontem na coluna que assina que um assessor não nominado do presidente Temer teria criticado a delação de Cláudio Melo Filho, a primeira divulgada de um dirigente da Odebrecht.

Nomes

A crítica é que apenas dois nomes do PT aparecem na lista: o ex-governador Jacques Wagner e o senador Lindbergh Farias. Ou seja, na delação da Odebrecht não constariam os nomes de Tião Viana e Jorge Viana. Onde estariam então?

Prefeito afastado

Na última sessão da 2ª Câmara Cível do TJAC deste ano, foi negado, à unanimidade, provimento ao agravo de instrumento interposto pela defesa de Jonas Dales da Costa Silva, prefeito afastado do município de Acrelândia, que objetivava sua recondução ao cargo.

Continua afastado

Com a rejeição do recurso, restaram mantidas, dentre outras obrigações, a indisponibilidade dos bens do gestor público afastado, além de sua proibição de adentrar às dependências da Prefeitura Municipal de Acrelândia, sob pena de multa pessoal, bem como encaminhamento à delegacia de Polícia Civil.

BR-364

Está previsto para amanhã o início a recuperação do trecho de 400 quilômetros da Rodovia BR-364, entre os municípios de Sena Madureira e Cruzeiro do Sul. Caso seja mesmo confirmado o início das obras, as condições de trafegabilidade na via, mesmo durante o período chuvoso, estariam garantidas.

Ordem assinada

Segundo o DNIT, duas empresas foram contratadas para fazer o serviço, sendo que cada uma delas deve ficar responsável por três lotes. Pelo menos a ordem de serviço já está assinada pelo ministro dos Transportes, desde o dia 17 do mês passado. Ambas as empresas pertencem ao mesmo grupo.

Período chuvoso

De acordo com o diretor do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), no Acre, Thiago Caetano, todo esse trabalho é para garantir condições de trafegabilidade na via mesmo durante o período chuvoso.

Carga pesada

Enquanto não se iniciam as obras de recuperação desses 400 quilômetros da BR-364, empresários do município de Cruzeiro do Sul pedem que DNIT imponha limites ao transporte de cargas pela rodovia BR-364, ao menos durante o período chuvoso. Portaria, nesse sentido, deveria já estar em vigência. O prejuízo é grande.

Eles mesmos

Mas, os empresários pedem e eles próprios são os primeiros a descumprir o limite. Tem sido assim nos últimos anos, com as mais variadas desculpas. A conferir este ano.

Boas festas

Estados e municípios vão contar com um reforço de caixa neste fim de ano. Durante viagem ao Nordeste, o presidente Temer reforçou que a União repassará às unidades da federação e também com os municípios parte dos recursos arrecadados com as multas da repatriação de dinheiro não declarado no exterior.

R$ 170 bilhões

De acordo com a Receita Federal, foram regularizados aproximadamente R$ 170 bilhões que estavam no exterior, e não eram declarados. Com a entrada desse valor no País, o governo arrecadou R$ 46,8 bilhões com as multas previstas da legislação. É essa quantia que será dividida.

Bandeira verde

A boa notícia para o consumidor vem do diretor-geral do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), ao afirmar, ontem, que a bandeira tarifária aplicada nas contas de luz deverá ser a verde até o fim do verão, o que significa que não haverá cobranças extras para o consumidor acreano.

13º na conta

Mesmo diante da crise financeira que assola o país, a atual gestão do Tribunal de Justiça do Acre vem garantindo o pagamento de magistrados e servidores em dia. Melhor que isso, desde o último sábado, 10, já disponibilizou o 13º salário do pessoal do Poder. Muito justo!

Grave crise

Pelo que a coluna apurou, a maior parte dos Estados enfrenta grave crise econômica e há tribunais de Justiça com dificuldade de pagamento até da folha salarial, havendo constantes atrasos nos últimos meses.

Conjunto

No Acre, tem prevalecido o diálogo entre os poderes e todos estão cumprindo suas obrigações, dentro do possível, com os sacrifícios que o momento exige. O TJ enfrenta uma greve de servidores e sabe que não há margem para manobras de reajuste. Melhor preservar o bom emprego no Judiciário do que ficar sem salário.

Posto

Nesta época do ano, tudo começa a parar. O posto da Defensoria na OCA, por exemplo, está fechado para assuntos internos e recesso e só volta a funcionar a partir do dia 6 de janeiro de 2017. O judiciário entra em recesso no final da semana que vem e só volta em janeiro.

Tortura

O Acre e outros estados foram notificados a adotar medidas para a instalação e o efetivo funcionamento de órgãos responsáveis pela prevenção e o combate à tortura. A medida integra uma mobilização nacional conduzida pela Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão e as Procuradorias Regionais dos Direitos do Cidadão para dar cumprimento à lei que instituiu o Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura.

Tortura II

Além do Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Roraima, Sergipe, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins também foram notificados pela Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão.

Meta

Em outra lista, o Acre também está entre os que cumpriram a meta de fazer com que 100% dos municípios que justificassem sobre a não implantação do Prontuário Eletrônico do Cidadão. Nesse seleto grupo estão ainda Sergipe, Pernambuco, Ceará, Maranhão, Amapá, Mato Grosso do Sul e Roraima.

Dificuldades

O Ministério da Saúde queria saber quais são as dificuldades enfrenadas pelos municípios na implantação desse prontuário. Em Rio Branco, os experimentos estão se fortalecendo para atender toda a rede.

Expansão

Com recordes em expansão da capacidade instalada, o Operador Nacional do Sistema vai manter até fevereiro do próximo ano a bandeira verde nas contas de luz no Acre. Será assim para todo o país, mas para quem vive no Norte já é um refresco.

Apagões

Mas, os apagões continuam infernizando os acreanos. No Vale do Juruá há cidades que passam mais de três horas sem luz. Esse é um drama que entra e sai governo e ninguém resolve.

Guerra

A guerra de facções no Acre volta a ser notícia nacional. A coluna insiste: é preciso reforçar o controle, mas enquanto as facções matarem entre si, a sociedade se livra de bandidos. Triste é ver a idade de vítimas e assassinos, crianças matando crianças.

Bagagem

Já não chega o preço exorbitante da passagem aérea para o Acre, o péssimo serviço prestado pelas empresas, agora o passageiro terá que pagar pela bagagem, acabando com a franquia de 23 quilos até então existente. Ou seja, mais um golpe em cima do consumidor acreano e brasileiro.

Abrir

A melhor solução seria acabar com essa ridícula reserva de mercado e abrir os céus brasileiros para as companhias que quiserem fazer o transporte de passageiros domésticos. O que existe hoje é um cartel no setor, abusivo e perigoso.