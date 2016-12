Maior desmatador da Amazônia está impune

Considerado o maior desmatador da Amazônia, o empresário Antônio José Junqueira Vilela Filho, novamente denunciado à Justiça pelo Ministério Público Federal, continua impune.

Vilela Filho e outras 23 pessoas foram denunciadas pelos crimes de corrupção passiva e ativa, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica, sonegação de documentos e invasão e desmatamento ilegal de terras públicas.

Em junho deste ano, operação conjunta da Polícia Federal com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama) prendeu a quadrilha comandada por Antônio Vilela Filho, que se entregou à polícia, mas já em outubro ganhou liberdade por força de um habeas corpus.

Segundo o MPF e o Ibama, o empresário Vilela Filho foi o responsável pelo desmatamento de 330 km² de área de floresta de no município de Altamira, no sudoeste do Pará, no período de 2012 a 2015. A área desmatada é equivalente ao tamanho do município de Belo Horizonte, em Minas Gerais.

Nas investigações, a Polícia Federal e o MPF apuraram que a quadrilha de Vilela Filho já movimentou quase R$ 2 bilhões e deu um prejuízo ambiental à Amazônia superior a R$ 50 milhões. A Justiça Federal continua analisando os novos pedidos de prisão requeridos pelo MPF.