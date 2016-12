No Acre, Bolsa Família repassa R$ 21,6 milhões aos beneficiários neste mês

O Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário (MDSA) irá repassar R$ 2,4 bilhões aos beneficiários do Bolsa Família em dezembro. Mais de 13,5 milhões de famílias em todo o País terão a renda complementada pelo programa.

No Acre, o montante chega a R$ 21.613.287,00, beneficiando 82.7795 famílias. Rio Branco, com maior número de famílias beneficiadas no Estado (25.188 ), serão pagos R$ 5.137.216,00. Segunda maior cidade acreana, Cruzeiro Sul 9.830 famílias receberão o benefício (R$ 3.019.414,00). Já em Santa Rosa do Purus, apenas 692 famílias receberão o Bolsa Família, cujo valor soma R$ 277.124,00.

O pagamento começou na última segunda-feira (12) e segue até o próximo dia 23. Os recursos ficam disponíveis para saque durante 90 dias.

O valor médio do benefício em dezembro é de R$ 181,15 e varia conforme o número de membros da família, a idade de cada um e a renda declarada ao Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. No Estado do Acre, o valor médio é de R$ 261,05.

O pagamento é feito de forma escalonada. Para saber em que dia sacar o dinheiro, a família deve observar o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) impresso no cartão. No primeiro dia, recebem as famílias com NIS de final 1. No segundo dia, os cartões terminados em 2 e, assim, sucessivamente.

O Bolsa Família é voltado para famílias extremamente pobres (renda per capita mensal de até R$ 85,00) e pobres (renda per capita mensal entre R$ 85,01 e R$ 170,00), que recebem o benefício mensalmente e, em compensação, cumprem compromissos nas áreas de saúde e educação.

Reformas no programa

O governo federal trabalha para garantir que o Bolsa Família seja destinado a quem realmente precisa.

No segundo semestre deste ano, o MDSA passou a contar com seis bases de dados que ampliaram possibilidades de cruzamento de informações sobre a renda das famílias inscritas.

Além disso, o programa dará atenção especial à primeira infância, por meio do Criança Feliz, lançado em outubro. A iniciativa tem foco nos primeiros mil dias de vida, com ações nas áreas de saúde, educação e cultura, a fim de promover o desenvolvimento infantil integral.

Já os adultos receberão qualificação profissional e incentivos para abrir o próprio negócio. É o que prevê a Estratégia Nacional de Inclusão Social e Produtiva, que será lançada pelo MDSA nos próximos meses. A intenção é criar uma porta de saída do programa, por meio da geração de renda.