Chapecoense jogará contra o Barça, no Camp Nou, em agosto

O presidente da Chapecoense, Ivan Tozzo, confirmou a uma rádio espanhola que aceitou o convite para que a equipe catarinense participe do Troféu Joan Gamper, organizado pelo Barcelona, em agosto. O convite integra um conjunto de ações que o clube catalão implementará ao longo de 2017 em homenagem às vítimas do voo que matou quase todos os jogadores e dirigentes do time.

Realizado desde 1966, o torneio faz parte da pré-temporada do time espanhol e já contou com brasileiros como Flamengo, Vasco e Santos, que foi goleado por 8 a 0 pouco tempo depois da transferência de Neymar.