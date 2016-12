PM encontra senhora vítima de estelionatários após 5 horas

Durante o final da tarde e noite dessa segunda-feira,12, policias militares estiveram empenhados nas buscas a senhora Cleumara de Souza, de 59 anos, que estava desaparecida. Por telefone, os golpistas induziram a senhora a se hospedar em um hotel e realizar sucessivos depósitos bancários.

A ação criminosa visava extorquir o máximo de dinheiro possível forjando o “sequestro” de sua filha. As extorsões cessaram com a chegada da PM e sua família a um Hotel no Centro de Rio Branco, local onde a senhora estava hospedada a mando dos criminosos.

“Desde a tarde até a noite estávamos empenhados nesta ocorrência. Para chegarmos até a local que a vítima estava, rastreamos seus passos, juntamente com seu esposo, através do registro de transferência e depósitos onde a mesma efetuava as transações aos criminosos”, frisou o sargento Maximiliano Silva, Comandante da ação.

Após encontrada a senhora, juntamente com os comprovantes de transferência, pela PM, a Polícia Civil irá dar continuidade nas investigações, no sentido de identificar os proprietários das contas onde o dinheiro foi depositado.