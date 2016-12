Tião Viana e presidente da Anatel discutem parcerias para o Acre

O governador Tião Viana recebeu nesta segunda-feira, 12, a visita do presidente da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), Juarez Quadros. O senador Jorge Viana e o conselheiro da Agência, ex-senador Aníbal Diniz, também acompanharam a agenda, que discutiu parcerias para o Acre.

Acreano de coração, ex-presidente da extinta Teleacre e ex-ministro das Comunicações, Juarez Quadros assumiu como presidente da Anatel há cerca de dois meses, depois de ser sabatinado e aprovado pelo Senado Federal. O Acre é o primeiro estado que Juarez visita como presidente da Agência, aproveitando a ocasião para inaugurar o novo escritório da Anatel em Rio Branco, junto ao prédio da Receita Federal.

“Nossos servidores estão mais bem instalados para atender a sociedade acreana. Estou vindo ao governador para também me colocar à disposição do Estado naquilo que a Anatel pode fazer no sentido de inovar, incentivar e atrair novos investimentos para o setor de telecomunicações no Acre”, disse Juarez Quadros.

Tião Viana aproveitou a ocasião para apresentar alguns dos principais projetos de governo, principalmente no desenvolvimento das cadeias produtivas, além de discutir um pouco sobre o futuro das telecomunicações e como melhorar, principalmente, os serviços de telefonia e internet no Acre.

Segundo o senador Jorge Viana, a expectativa é de poder criar novos projetos no estado entre a Anatel e prefeituras como Rio Branco e Xapuri. “A ideia é lutar para que tenhamos uma melhor cobertura de celular e internet e trabalhar para que Rio Branco e Xapuri possam ser cidades polo nesses serviços, além de programas de internet livre”, afirmou.