1ª Zona Eleitoral realiza diplomação dos candidatos eleitos em Rio Branco

A 1ª Zona Eleitoral, responsável pelas candidaturas no município de Rio Branco, prepara a cerimônia de diplomação dos candidatos eleitos para os cargos de prefeito, vice-prefeito e vereadores da capital, de acordo com o resultado obtido na urnas no pleito do dia 2 de outubro.

A cerimônia será realizada no dia 19 de dezembro, às 15h, no Teatro Universitário da Universidade Federal do Acre. Além do prefeito e vice-prefeito, serão diplomados 18 vereadores e dois suplentes de cada coligação.

De acordo com o Calendário Eleitoral de 2016, o último dia para a realização da diplomação dos eleitos é 19 de dezembro. Nos municípios do interior do Estado, as cerimônias têm sido realizadas pelas respectivas Zonas Eleitorais.