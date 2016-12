Em Rio Branco, acordos nos locais dos acidentes de trânsito geram economia superior a meio milhão aos cofres públicos

Dos 1.323 atendimentos a acidentes de trânsito em Rio Branco registrados e autuados pelo Juizado de Trânsito da Comarca da Capital, neste ano, foram realizados 786 acordos no próprio local da ocorrência, 59,41% do total.

Os dados são referentes à cidade de Rio Branco, analisados entre o mês de janeiro e novembro de 2016, em boletim estatístico apresentado pelo Juizado de Trânsito.

De acordo com o boletim estatístico de atendimentos do Juizado de Trânsito (mês a mês), o maior número de casos acordados neste período foi no mês de agosto: 86 acordos firmados no local da ocorrência.

Outro dado interessante está relacionado ao número de acordos realizados no período sem a interferência do Juizado. Conforme o boletim estatístico das atividades, foram 244 casos, de janeiro a novembro de 2016.

Levando-se em consideração dados do relatório Justiça em Números, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que apontam um custo pelo serviço de Justiça de R$ 218,74 por habitante brasileiro e que, em média, cada processo em tramitação tem um custo de R$ 686, somente os acordos realizados no local da ocorrência, no período, o poder público deixou de gastar, de janeiro a novembro deste ano, em Rio Branco, pelo menos R$ 539.196,00.

Números de novembro

Como acionar

De acordo com o Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), para acionar esse serviço em Rio Branco, o cidadão pode ligar nos telefones 190 e 99985-2750, que uma viatura da Justiça Volante se dirige até o local do acidente. O veículo é equipada com computador, impressora, câmera digital e também conta com os serviços de um secretário, um perito de trânsito e um agente de trânsito.

Com atendimento gratuito, o serviço funciona de segunda a segunda na Comarca de Rio Branco, das 7h às 22h, desde que os acidentes não envolvam veículos oficiais, nem resultem em ferimentos de algum envolvido ou dano ao patrimônio público (postes, semáforos, entre outros). Para esses casos, os envolvidos devem ligar para o número 190 e pedir perícia do Instituto de Criminalística.

Renan Biggi