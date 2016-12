Mesmo com crise, varejo do Acre foi o que mais cresceu em outubro

Com 2,3% de aumento, o Acre liderou o incremento nas vendas do varejo entre setembro e outubro deste ano. Rondônia, com 1,7% de aumento, é o segundo colocado, segundo a Pesquisa Mensal do Comércio do IBGE. Na série com ajuste sazonal, as vendas no varejo foram negativas para 15 das 27 Unidades da Federação, com as maiores taxas de variação sendo observadas em Roraima (-1,9%), Piauí e Amapá (ambos com -1,7%). Em outubro, no País, o recuo foi de 8%.

Frente a outubro de 2015 o volume de vendas do comércio varejista recuou em 25 dos 27 estados e os recuos mais intensos foram na Paraíba, que apresentou queda de -18,7% e no Amapá (-16,9%). As influências mais intensas sobre a taxa do varejo vieram de São Paulo (-6,4%) e Rio de Janeiro (-10,6%).

No comércio varejista ampliado, exceto Roraima (7,8%), as demais Unidades da Federação apresentaram variações negativas na comparação com outubro de 2015. Em termos de volume de vendas, destacaram-se: Pará (-16,5%); Tocantins (-14,7%) e Mato Grosso (-14,4%). Vale observar que o estado com maior impacto negativo foi São Paulo (-10,7%), seguido por Rio de Janeiro, com taxa de -11,0%.