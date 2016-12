Saúde Itinerante realiza dois mil atendimentos no Alto Acre

A equipe do Saúde Itinerante realizou no último fim de semana atendimento médico especializado e cirúrgico em Epitaciolândia e Brasileia, garantindo a prestação de serviços e atenção à saúde dos moradores da região do Alto Acre.

Os atendimentos clínicos foram realizados na Escola Estadual Joana Ribeiro Amed por uma equipe composta por 25 médicos de áreas distintas, como clínicos-gerais, pediatras, especialista em ginecologia e obstetrícia, cardiologia, gastroenterologia e urologia.

Foram realizadas dois mil atendimentos, para as 1.200 pessoas, durante os dois dias que o programa esteve nos municípios.

“Nas últimas edições do Saúde Itinerante, procuramos levar toda a estrutura para realizar exames de alta complexidade, como, por exemplo, ultrassonografia, eletrocardiograma, ecocardiograma, endoscopia digestiva alta e preventivo do câncer do colo do útero. Dessa forma, atendemos desde o caso mais simples ao mais complexo”, declarou Celene Maia, coordenadora do programa.

Diagnóstico durante a ação

Durante a realização dos atendimentos, os médicos conseguiram identificar três pacientes com câncer de próstata e um com câncer de bexiga. “No primeiro dia de atendimento identificamos os quatro casos de câncer. Já mandamos para a biopsia e demos início ao procedimento necessário para o tratamento dos pacientes”, informou Mauro Trindade, médico urologista e gerente da área de Saúde do Homem na Sesacre.

Para o paciente Sebastião Lopes Cunha, a realização do programa beneficia principalmente a população de baixa renda, que tem dificuldade para se deslocar até Rio Branco em busca de atendimento.

“Estou muito feliz e satisfeito pelo atendimento e trabalho que esses médicos estão realizando aqui em Epitaciolândia. Graças a Deus e a essa equipe, continuo me mantendo saudável”, afirmou Cunha.