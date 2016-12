Membro do CV é morto e três são presos em troca de tiros com a polícia

Polícia Militar troca tiros com membros do Comando Vermelho e um dos integrantes da facção é morto com um tiro no peito, na manhã de terça-feira, 13, em Rio Branco, no Bairro Oscar Passos. Outros três membros do grupo foram presos, e aproximadamente quatro conseguiram fugir. Uma moto Yamaha e a arma utilizada pelo membro do CV que foi morto foram apreendidas no local.

Os integrantes da facção estavam escondidos dentro da área de proteção ambiental igarapé São Francisco, próximo ao campo de futebol do Oscar Passos.

Após denúncia anônima pelo número 181, de que havia pessoas escondidas na mata, uma equipe da polícia foi até o local para verificar a veracidade da acusação.

A equipe policial foi recebida com tiros, e revidou. Além, do integrante que foi a óbito ninguém mais foi alvejado. Os presos foram encaminhados a Delegacia de Flagrantes (Defla) e o corpo encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para reconhecimento.

O tenente Farias, do Bope, diz que infelizmente a ação policial levou uma pessoa a óbito, mas que devido as circunstâncias não havia outra alternativa. “Eu não vejo outra alternativa da polícia, a não ser revidar tiros contra quem levanta arma e atira na polícia, no Estado”, relata.

Ele explica que os policias não saem de casa para matar ninguém, mas que também não saem para serem mortos. Para o tenente, se os policias não tivessem disparado contra os bandidos, a morte poderia ter sido de um policial.

“O Estado se mostra operante. Não saímos de casa para neutralizar ninguém, mas também não saímos para sermos neutralizados. Para cada força uma ação, para cada ação uma reação. Poderia ter sido um policial militar alvejado”, relata.

De acordo com Farias, o local funcionava como um esconderijo para a facção, e a noite os membros iam as ruas realizar crimes.

Natan Peres

Selmo Melo