BASA Conquista a IX Copa Bancária de Futebol Society

Diante de uma bela torcida no campo da Associação Atlética Banco do Brasil ( AABB) no último sábado (10), foi decidida a grande final da IX copa bancária de futebol socyte, de um lado a equipe do BASA que se classificou em primeiro lugar na fase classificatória e do outro lado o recém formado BB AABB que havia se classificado em segundo lugar.

Em um jogo bastante equilibrado e disputado onde não faltou belos lances e boas oportunidades para ambos os lados, a torcida pode prestigiar um belo espetáculo onde na primeira etapa a equipe do BASA se sobressaiu com mais oportunidades. Já no segundo tempo a equipe do BB AABB voltou melhor e começou a impor o seu ritmo de jogo com boa movimentação e toque de bola e pode criar várias oportunidades, porém a equipe do BASA com um chute despretensioso a 5 minutos do final do jogo abriu o placar, o time da casa não desistiu e continuou em busca do seu gol porém o tempo que restava era pouco e o BASA foi eficiente em segurar o placar até o final consagrando se campeão da competição.

Em seguida teve a festa de premiação da competição: melhor goleiro ficou com o funcionário Airton Junior (CAIXA), revelação e artilheiro com 5 gols ficou com Rizomar, dependente do BASA e o craque do campeonato ficou com Roberval Rodrigues do BB AABB.

O vice presidente do sindicato dos bancários do Acre Neném Almeida, afirma que nunca viu um campeonato tão frequentado e interessante de assistir, pois além da integração dos bancários existe também a lealdade, amizade e bom relacionamento da categoria em uma competição muito disputado como foi a IX copa bancaria. Ele agradece primeiramente a Deus, todos os colaboradores, AABB Rio Branco, Jornal a Tribuna e em especial aos bancários que participaram do evento, pois sem eles nada seria possível. Obrigado a todos.