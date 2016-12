Terça-feira promete Superlua e chuva de meteoro

Quem perdeu as grandes luas esse ano terá a última oportunidade nesta terça-feira (13). Na virada para o dia 14, terá a maior Superlua do século. O fenômeno vem acompanhado das Geminíadas, uma das maiores chuvas de meteoros do ano.

Quando o satélite chega mais perto da Terra do que o normal, lua parece ficar maior no céu, ocorrendo assim o fenômeno da Superlua.

Quem perder hoje, só poderá ver novamente em dezembro de 2017.

A Superlua começa a aparecer hoje às 19h30, quando a lua começa a aparecer no horizonte. Já o ápice da fase cheia da lua acontece perto das dez da noite. A chuva de meteoros ocorrerá nas madrugadas dos dias 12 ao 18 de dezembro. E atenção: serão 120 meteoros passeando no céu por hora.

E tem mais, a Superlua de hoje terá que dividir espaço com as estrelas cadentes, que por colta das 22h vão aparecer.

A chuva de meteoros pode ofuscar o brilho da lua, mas a Nasa estima que, segundo o site Space.com, é que 40 meteoros apareçam cruzando o céu, uma chuva mais abundante que a de Leônidas, que pintou o céu em novembro.