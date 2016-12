Governo investe mais de R$ 1,6 milhão na modernização da gestão pública

Em meio à crise financeira que afeta o país, o governo do Acre continua investindo na melhoria do serviço público. Na manhã desta terça-feira, 13, a vice-governadora Nazareth Araújo realizou a entrega de mais de $ 1,6 milhão, em equipamentos de informática, mobiliários e cursos de qualificação para servidores, à Secretaria de Estado de Gestão Administrativa (SGA).

O evento reuniu servidores e secretários no hall do Palácio das Secretarias. O recurso é oriundo do Programa de Inclusão Social e Desenvolvimento Econômico Sustentável do Acre (ProAcre), financiado pelo Banco Mundial.

“Esses investimentos reforçam o compromisso do governo do Acre. Apesar de 2016 ter sido um ano difícil, estamos chegando ao fim celebrando mais uma entrega de equipamentos e qualificação de mais de 600 servidores, apenas com esse recurso. Diante do que a gente tem visto no Brasil, o Acre tem muito a celebrar”, frisou Nazareth Araújo.

O investimento é mais uma das ações do Estado com foco no Projeto de Modernização da Gestão Pública, que compõe o plano de governo, explica a titular da SGA, Sawana Carvalho.

“A gente precisa de uma gestão modernizada, para que os servidores exerçam suas atividades com melhor desempenho, mais conhecimentos e equipamentos de ponta, que refletem no atendimento ofertado aos cidadãos”, observou a secretária.

Do montante do investimento, R$ 716 mil foram destinados à aquisição de materiais de informática; R$ 438 mil, revertidos na seleção de consultores para o Programa de Formação e Capacitação, que beneficiou diretamente 607 servidores; e R$ 540 mil, na aquisição do mobiliário.

Qualificação dos servidores

De 2011 a 2016, o Estado, por meio SGA, já capacitou mais de 20 mil servidores acreanos. Ofertados por meio da Fundação Escola do Servidor Público do Acre (Fespac), os cursos perpassam as mais diversas áreas, indo desde uma capacitação profissional até a pós-graduação, e já reúnem um investimento de R$ 5,5 milhões.