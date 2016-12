FIEAC: Inovação como estratégia de desenvolvimento da indústria

Com o objetivo de oferecer para as empresas oportunidades de acesso a informação sobre inovação, por meio de consultorias com foco no desenvolvimento de negócios e na competitividade do mercado, o projeto “As estratégias empresariais e de inovação em busca de resultados para as empresas industriais do estado do Acre” está sendo coordenado pela FIEAC em parceria com o Sebrae, e conta com o apoio dos sindicatos das indústrias locais.

No Acre, 25 empresas participam do projeto, que prevê aplicações de diagnóstico para verificar os gargalos da empresa; consultorias na gestão empresarial e gestão da inovação; aplicação de diagnóstico final para análise de resultados e pesquisa de satisfação.

O consultor da CNI, Rodrigo Carrijo, explicou que o projeto está sendo desenvolvido em 24 estados e serão realizadas, basicamente, atividades de consultorias nas empresas. “O grande vetor de transformações do projeto são as consultorias que estão previstas nas empresas, em muitos estados estamos ainda em processo de diagnóstico e isso já foi superado aqui no Acre, que inclusive é um dos locais que está mais avançado”.

Para a coordenadora de projetos da FIEAC, Estela Oliveira, com essas iniciativas, torna-se imprescindível a atuação dos empresários nas ações do projeto. “Por meio do projeto, eles podem desenvolver suas competências, potencializando as melhorias nos negócios das empresas, para que aproveitem as oportunidades que podem surgir no mercado”, concluiu.