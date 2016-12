Coluna Bom Dia

Voto

Os senadores acreanos Gladson Cameli e Sérgio Petecão votaram a favor da PEC 55, que congela os gastos públicos por 20 anos. Jorge Viana foi contra. Os dois lados apostam no futuro. Se der certo, os empregos voltarem e a economia aquecer, Gladson e Petecão poderão comemorar.

Porém…

Porém, se der errado, se a Educação e a Saúde piorarem, se os aumentos para servidores não saírem, se os empregos sumirem, se a economia degringolar, eles serão culpados e quem se dará bem é Jorge Viana e a oposição de esquerda.

Critica

Marina criticou a aprovação da PEC e o congelamento dos gastos. Mais uma vez joga para a plateia, de olho de 2018, já que desponta como favorita nas pesquisas.

Reforma

A reforma política pode inviabilizar as pretensões de Marina como candidata presidencial. O fato de ela aparecer como favorita é mais um motivo para apressar mudanças que a impeçam de concorrer, na visão de partidos de centro-direita. Será que conseguem?

Lá e cá

A aprovação do ajuste deixa os governadores de esquerda na saia justa. Eles não têm opção a não ser seguir o Governo Federal, mesmo contra a vontade.

Conselho

O Tribunal de Contas deu o recado para os novos prefeitos eleitos: “não contratem mais gente, não coloquem mais gente nas prefeituras, porque não tem mais condição”, disse a presidente do TCE, Naluh Gouveia.

Aumentos

O TCE também condenou os reajustes de salários de prefeitos e vereadores, afirmando que a medida vai contra a exigência de austeridade e pode determinar infração à Lei de Responsabilidade Fiscal. Falou quem pode, que escute quem tem juízo.

Planejamento

A maior preocupação do TCE é com a qualidade da gestão pública. O palestrante do evento, Márcio Assumpção, deu orientações sobre planejamento e organização. “Nós precisamos melhorar a qualidade do planejamento, que deve atender às necessidades da população. Esse evento visa justamente debater essa qualidade do planejamento na administração pública”, disse.

Bolsa

Para quem acha que o Bolsa Família é ruim, só neste mês o programa vai injetar mais de R$ 21,5 milhões na economia do estado. Em época de crise, é um dinheiro que movimenta o comércio, o setor de serviços, enfim, a economia e mantém a dignidade de vida de milhares de famílias.

Nem tanto

Todos podem reclamar da crise, mas o Acre continua mostrando que é um estado diferenciado e sempre mostra números melhores que as grandes unidades da federação. Entre outubro e novembro, o Acre foi o Estado com maior crescimento do setor de varejo, com 3% de aumento. Talvez pelo fato de os servidores públicos estarem com os salários em dia.

Reunião

Os estados de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro estão buscando traçar estratégia comum para fechar o ano, com o setor público em absoluta crise. Os três governadores se reuniram para pressionar o Governo Federal. Pouca chance de êxito.

Voo

Depois de autorizar a cobrança da bagagem despachada, a ANAC vai mudar a regra de hospedagem, em caso de voos e conexões atrasadas. Ou seja, tudo o que for possível para prejudicar o passageiro. Não é possível que não haja um freio para essas barbaridades. A pergunta que não quer calar é quem está lucrando com isso?

Delação

O governo Temer quer anular as delações da Odebrecht que vazaram. Bonito isso! Para eles, tudo. Por que não anular a conversa entre Dilma e Lula, que nem autorização judicial teve? É cada uma!

Comércio

O comércio acreano conta com a recuperação de vendas, com o pagamento de dezembro e 13º salário dos servidores. É a chance de manter o viés de aumento de vendas do varejo no estado.

Internet

O comércio acreano também comemora, sem alardear, o anunciado fim o e-sedex, dos Correios, meio mais usado para compras pela Internet. O serviço acaba em 31 de dezembro e deve representar aumento do frete, prejudicando os acreanos que descobriram os preços mais baixos dos sites especializados.

Cartão

O juro do cartão de crédito se aproxima de 500% ao ano. Não há quem explique isso. É roubo mesmo.

Rumo ao TRE

Tribunal Pleno Administrativo do TJAC escolhe hoje o membro da Corte para compor a classe de desembargador do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AC) nos próximos dois anos, na vaga da desembargadora Waldirene Cordeiro, cujo biênio se encerra em fevereiro próximo.

Eleições 2018

O indicado pela Corte, em tese, comandará as eleições no Estado em 2018, já que o mandato do atual presidente do TRE, desembargador Roberto Barros, terminará ainda no primeiro semestre de 2017. Portanto, o placar da sessão deverá ser bem apertado.

Nomes fortes

Dos atuais membros da Corte de Justiça acreana, exceto os eleitos semana passada para dirigir o TJAC no próximo biênio, que ficam fora desta disputa, apenas os desembargadores Cezarinete Angelim, Regina Ferrari, Laudivon Nogueira e Júnior Alberto não ocuparam o cargo de presidente do TRE-AC.

Composição atual

Atualmente, a Corte Eleitoral do Acre, na classe de desembargador, é composta pelos magistrados Roberto Barros (presidente), Waldirene Cordeiro (vice-presidente e corregedora), Laudivon Nogueira (substituto) e Júnior Alberto (substituto).

Conciliação

Dos 1.323 atendimentos a acidentes de trânsito em Rio Branco registrados e autuados pelo Juizado de Trânsito da Comarca da Capital, neste ano, foram realizados 786 acordos no próprio local da ocorrência, 59,41% do total.

Economia

Mas, o que isso significa? Ora, levando-se em consideração dados do CNJ, que apontam o custo de R$ 686, em média, de cada processo em tramitação, somente os acordos realizados no local da ocorrência, de janeiro a novembro deste ano, em Rio Branco, o poder público deixou de gastar pelo menos R$ 539.196,00.

Bolsa Família

Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário injeta este mês no Acre R$ 21.613.287,00 de repasse aos beneficiários do Bolsa Família. Mais de 82 mil famílias em todo o Estado terão a renda complementada pelo programa neste final de ano.

Santa Rosa

A maior fatia fica com a Capital, onde 25.188 famílias dividirão 5.137.216,00. Já em Santa Rosa do Purus, apenas 692 famílias receberão o Bolsa Família, cujo valor não chega a R$ 300 mil. No Acre, o valor médio é de R$ 261,05, maior que a média nacional, calculada em R$ 181,15.

Mobilização

Mobilização é mobilização. O MP irá apurar as circunstâncias das agressões sofridas por um gato nas cercanias do Mercado Elias Mansour, em Rio Branco, no fim da semana passada.

Mandala

“Pantaneiro de tutano”, “corajoso”, “bom mesmo” foram algumas das loas proclamadas ao juiz Manoel Simões Pedroga, de Senador Guiomard, quanto às investidas contra a tal Mandala, uma corrente financeira acusada de pirâmide.

Salários

Falando em Senador Guiomard, causou indignação em Rio Branco os novos salários do prefeito, vice e vereadores daquele município. R$ 20 mil, R$ 10 mil e R$ 6 mil depois daquele tradicional reajuste de fim de mandato.

Regabofe

A indignação ficou restrita à capital porque em Senador Guiomard ninguém falou absolutamente nada. Depois não adianta ir pra rua com cartazes xingando as autoridades eleitas pelo povo. O prefeito eleito irá receber a bagatela como se num regabofe estivesse: ao contrário, vive num município atolado em problemas.

Concurso

O vereador eleito de Rio Branco, Emerson Jarude, divulgou ontem à tarde a lista dos aprovados no concurso que ele mesmo criou para selecionar os assessores de seu gabinete. Diga-se que eles serão pagos com o dinheirinho suado da Viúva, os cofres públicos.

E daí?

A questão que fica é: se o concursado não agradar, o vereador poderá demiti-lo? O selecionado poderá recorrer à Justiça porque fez concurso? Coisas do Acre.

Encontro

O governador Tião Viana recebeu segunda-feira a visita do presidente da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), Juarez Quadros. O senador Jorge Viana e o conselheiro da Agência, ex-senador Aníbal Diniz, também acompanharam a agenda, que discutiu parcerias para o Acre. Juarez Quadros conhece bem o Acre, pois foi presidente da extinta Teleacre.

Inauguração

O Acre é o primeiro estado que o presidente da ANATEL visita, para inaugurar a nova sede da agência. Na pauta do encontro com o governador, a melhoria do sinal de celular e de internet nos municípios.