Polícia civil cruza os braços no Juruá

Cerca de 30 agentes da polícia civil de Cruzeiro do Sul e de municípios vizinhos paralisaram suas atividades durante o dia de ontem, em protesto contra medidas tomadas pelo governo que podem prejudicar suas carreiras.

Eles se reuniram no auditório da Delegacia Geral e decidiram aguardar determinação do sindicato da categoria (SIMPOL) de Rio Branco, sobre possível paralisação geral. Houve movimento também do lado de fora da delegacia geral.

Quem procurou atendimento ontem foi orientado a voltar hoje. Cerca de 30% efetivo estão de prontidão, mas, a determinação é de atender casos relacionados a flagrantes.