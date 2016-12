Terceirizados reclamam salários no MP

Terceirizados que prestam serviço para prefeitura do município de Tarauacá alegando que estão com seus pagamentos atrasados decidiram procurar a justiça para que possam receber. Segundo um trabalhador terceirizado, eles estariam há 3 meses sem receber.

No MP, cerca de 50 trabalhadores e trabalhadoras, foram recebidos pelo promotor Luiz Henrique. Na conversa com o promotor ficou combinado que os mesmos deverão retornar ao MP na próxima sexta feira, dia 16 de dezembro, onde será realizada triagem e as oitivas para iniciar apuração dos fatos.