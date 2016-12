Acre fica em 14º em mortes por intervenção policial

Um estudo publicado pelo Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), nessa terça-feira (13), mostra que o Acre foi o 14º Estado brasileiro em mortes por intervenção policial, no ano de 2016, e o 22º Estado no ano de 2015. Na Região Norte, o Acre (10 mortes) fica atrás do Pará (107 mortes) e Amazonas (23 mortes).

No ano de 2015, o Acre registrou apenas seis mortes por intervenção policial. O maior número do País, no período, ficou com o Rio de Janeiro. Na Região Norte, o Pará ficou em 1º lugar, com 130 mortes.

Já no ano de 2016, os Estados com maior número de mortes, até o dia 02 de dezembro, foram São Paulo (519), Rio de Janeiro (310 mortes) e Paraná (179 mortes). Na região Norte, novamente o Pará lidera o ranking, com 107 mortes.

O relatório é produzido com base no Sistema de Registro de Mortes Decorrentes de Intervenção Policial, criado em 2015 pelo CNMP, e deve ser alimentado por todo o Ministério Público brasileiro.

Segundo o CNMP, o sistema ainda está em aprimoramento e a alimentação de dados ainda não atingiu um “patamar desejado”, “ seja por falta de informações repassadas pelos próprios órgãos de segurança pública, seja pela falta de manutenção pelo MP de alguns Estados”.

O Conselho do Ministério Público afirma ainda que a Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública instituirá um grupo de trabalho para aprofundar estudos sobre as mortes por intervenção policial e os reflexos dessas na atuação do Ministério Público.

MEDIDAS

Em setembro deste ano, o CNMP aprovou a proposta de recomendação que estabelece regras de atuação do órgão no controle da investigação de mortes decorrentes de intervenção policial.

O documento prevê que o Ministério Público adote medidas para garantir, por exemplo, que haja comunicação da morte, pela autoridade policial, ao MP em até 24 horas.

Outra medida será a criação e implementação de políticas públicas de prevenção à letalidade da polícia, além de solicitar requisitar a reprodução simulada dos fatos, principalmente na ausência de perícia no local da morte decorrente de intervenção policial.

As informações são do Conselho Nacional do Ministério Público.