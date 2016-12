Mega-Sena da Virada já atiça os sonhos dos apostadores

Muitos sonham em ser o grande vencedor da Mega-Sena da Virada, cuja expectativa este ano é de um prêmio de R$ 200 milhões. As lotéricas começam a se preparar para os apostadores, com o aumento da divulgação do prêmio, assim como os apostadores que pretendem reunir família e amigos para fazer os famosos bolões. Apesar de parecer interminável, a quantia pode acabar se não for bem administrada, alerta especialista.

O funcionário de uma lotérica Sérgio Reis conta que os sonhadores começam a aparecer. A movimentação deve aumentar mais com a proximidade do final do ano e do recebimento da última parcela do 13º salário. “Deve dar uma melhorada em torno de 25%. Atualmente, está saindo muito bolão. Mas, agora, as apostas continuam tímidas”, admitiu, para informar que no ano passado o movimento foi bem parecido, o que para ele é indício de que a mesma quantidade de apostadores deve ir à lotérica mesmo com a crise. A crise econômica pode ter sido o motivo por trás da diminuição do prêmio da Mega-Sena da Virada. No ano passado, a expectativa era de R$ 280 milhões, mas o prêmio final chegou a R$ 300 milhões. Neste ano, a expectativa é de R$ 200 milhões, devendo ficar abaixo dos R$ 300 mi.

O exemplo do milionário que empobreceu não é tão difícil de acontecer, caso não se invista o dinheiro, alerta o economista Pablo Damasceno, 37 anos. “Tem que ter muito cuidado. Mesmo com todo o dinheiro do mundo, tudo pode acabar se não diferenciar gasto de investimento. A pessoa física tem que ter formação e entender que, se vai comprar um carro de luxo, terá que pagar uma manutenção do carro e os impostos mais caros. Se for comprar um apartamento de cinco milhões, vai ter que pagar R$ 230 mil por ano para manter. Isto é diferente de gastar cinco milhões na estrutura de uma loja, por exemplo, porque é um investimento”, compara. Para ele, os sortudos precisam ter lucidez e buscar orientação de uma equipe profissional de confiança, com contador, advogado, economista e consultor.

“Existem inúmeros investimentos. O ideal é que a pessoa distribua o dinheiro. Não se deve concentrar em um único investimento, como em uma empresa de um único ramo, já que a empresa pode falir, ou investir em agricultura com uma cultura só, porque dependendo do mercado cai o preço da comodity, ou investir em ação da Petrobrás, porque ela pode se desvalorizar e você perde tudo”, analisa. O vencedor de qualquer prêmio deve sempre pensar que o dinheiro pode acabar, para não perder tudo. “Ter essa noção, mesmo sendo na situação de uma pessoa física, é muito importante para ter a manutenção dessa riqueza”, ensina.