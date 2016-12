Brechó de Natal arrecada mais de R$ 57 mil em dois dias

Em reunião na Central de Articulação das Entidades de Saúde (Cades), os organizadores do Brechó de Natal do Acre Solidário e amigas divulgaram, nesta terça, 13, o valor arrecadado com a comercialização dos produtos durante os dois dias de evento. As vendas alcançaram R$ 57,7 mil.

Nos dias 8 e 9 de dezembro, o público fez fila para comprar os produtos expostos no espaço montado em frente ao quartel da Polícia Militar. Entre os itens oferecidos, roupas, calçados, bolsas, bijuterias e artigos de decoração.

Todo o recurso gerado foi doado à Cades. A central fará a distribuição da verba de acordo com as necessidades de suas 40 entidades filiadas. Para Vanessa Costa, presidente, o brechó tem ajudado a suprir várias ações desenvolvidas pelas entidades. Mais de dez mil pessoas por ano são beneficiadas.

“Toda doação é bem-vinda para que essas entidades possam dar continuidade aos serviços de atendimento de assistência e de saúde às pessoas que chegam dos municípios e não têm onde ficar. Há necessidade de insumos, suprimentos para escritórios e outros mantimentos. Ficamos felizes com o resultado das vendas”, disse.

“O sentimento é de gratidão com o sexto brechó. Primeiramente pela confiança e união das pessoas e instituições que colaboram para a realização. Segundo pela alegria de saber que as instituições ligadas à Cades terão suas dificuldades amenizadas com a arrecadação. Gratidão a todos”, comentou a primeira-dama Marlúcia Cândida, coordenadora do Acre Solidário, que promove o brechó desde 2011.

Veja as entidades beneficiadas: