Riobranquense considerou comércio atrativo durante Black Friday, diz pesquisa

Segundo pesquisa realizada pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Acre (Fecomércio/AC), por meio do Instituto Fecomércio de Pesquisas Empresariais do Acre (Ifepac), 41% da população de Rio Branco consideraram o comércio atrativo durante a Black Friday, e 26% acreditaram que as condições ofertadas induziram às compras. O estudo foi realizado junto a 400 pessoas economicamente ocupadas durante os últimos dias 30 de novembro e 2 de dezembro.

Apesar deste resultado, 21% dos entrevistados afirmaram que a Black Friday seria mais uma estratégia de propaganda do comércio para indução de consumo e, além disso, 10% da população disse não ter se motivado com as promoções. Destes, 5% afirmaram que, em alguns casos, os preços teriam até aumentado.

Mesmo assim, ainda de acordo com o levantamento, 69% dos entrevistados confirmaram compras durante o período, sendo que roupas foram os itens mais comprados.

De acordo com a pesquisa, 50% da população realizaram os pagamentos com o cartão de crédito; 28%, com dinheiro em espécie; 8%, no cartão de débito; 3%, cartão de cliente da loja e outros 11% não deram esta informação.

51% da população não destacou “superdescontos” para os preços do comércio no dia da “Black Friday” local. Dessa parcela, 29% apontaram “alguma melhora com relação a prazo para pagamento” e 22% admitiram observação sobre as novidades oferecida pelo comércio.