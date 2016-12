Começa hoje mutirão de renegociação de Crédito do Banco da Amazônia

O Tribunal de Justiça do Acre em parceria com o Banco da Amazônia realiza a partir desta quarta-feira (14), três dias de Mutirão de Renegociação de Crédito. Os atendimentos serão realizados no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania do Fórum Barão do Rio Branco.

A conciliação está inserida como uma das principais metas do Plano de Ação da atual gestão, disseminando a cultura da pacificação social, por meio da resolução consensual dos conflitos, contribuindo para uma maior aproximação entre o Judiciário e o cidadão.

No caso das instituições bancárias, as negociações propõem para os clientes inadimplentes vantagens como descontos que podem variar de 20% até 80%. Por isso, a proposta é convergir os interesses para que a solução seja a quitação das dívidas.

O número de inadimplentes cresceu 17,9% no Acre, quando comparado ao mesmo período de 2015, este dado registra a maior alta de todo o país e segundo a Serasa Experian são cerca de 250 mil pessoas com o nome listado em sistemas de proteção ao crédito.

Os correntistas que possuem financiamento com o Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO) e Financiamentos na Carteira Comercial contratados até o ano de 2008 e que estão inadimplentes desde 2012, enquadrados na Resolução Bacen 4315/14 estão convidados para conhecer as opções.

A regularização está disponível até sexta-feira (15) e o horário de atendimento é pela manhã, das 8h às 12h.