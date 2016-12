Segurança Pública discute estratégias para enfrentar crimes

Em reunião do Sistema Integrado de Segurança Pública (Sisp), nesta terça-feira, 13, presidida pelo secretário de Segurança Pública, Emylson Farias, os gestores das instituições que compõem o sistema discutiram as ações realizadas para identificação e prisão de autores de crimes contra a vida. Também trataram de estratégias de policiamento preventivo e repressivo para redução de índices de criminalidade na capital e no interior do Estado.

Na ocasião, o secretário destacou o esforço do governador Tião Viana para combater a criminalidade e ressaltou a importância do compartilhamento na produção de conhecimentos entre as forças policiais do Estado: “Vamos criar um banco de dados específico para fortalecer ações de combate aos crimes contra a vida”.

O encontro contou também com a presença do subcomandante da Polícia Militar, coronel Ricardo Brandão, do delegado e secretário de Polícia Civil em exercício, Josemar Portes, do presidente do Instituto Socioeducativo (ISE), Rafael Almeida, do comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBM/AC), coronel Roney Cunha, do diretor-geral do Detran/AC, Pedro Longo, e do presidente do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), Martin Hessel.