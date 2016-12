Semana Chico Mendes será promovida em Rio Branco e Xapuri

A Semana Chico Mendes será realizada neste ano entre os dias 15 e 22 de dezembro, em Rio Branco e Xapuri. A iniciativa tem como objetivo reconhecer e estimular atividades, programas e ações que têm como principal finalidade consolidar o conceito de Florestania.

Para isso, o Comitê Chico Mendes e o governo do Estado, por meio da Fundação Elias Mansour (FEM), promovem uma programação extensa, que conta com mesas-redondas, palestras, rodas de conversa, Feira de Economia Solidária e a inauguração da Cooperacre em Xapuri, entre outros.

Haverá, também, o XII Prêmio Chico Mendes de Florestania, que homenageia duas personalidades e uma instituição nas categorias nacional, estadual e comunitário. Nesta edição, os agraciados são o diretor executivo e presidente do Earth Innovation Institute, Daniel Nepstad, o chefe-geral da Embrapa Acre, Eufran Ferreira do Amaral, e, por fim, a Associação Agroextrativista da Reserva Extrativista do Rio Liberdade (Asareal).

O evento de entrega será promovido nesta quinta-feira, 15, data que coincide com o aniversário de Chico Mendes, às 15 horas, na Filmoteca Acreana da Biblioteca Pública.

A diretora-presidente da FEM, Karla Martins, destaca que essa é uma forma de manter viva a memória do líder seringueiro acreano. “Toda a semana e, principalmente, o prêmio são para valorizar e homenagear essas pessoas e instituição que atuam em favor da florestania e que de alguma forma mantêm o legado que Chico Mendes nos deixou”, ressalta.

Confira a programação completa: