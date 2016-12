Cezarinete Angelim e Regina Ferrari são eleitas para compor o TRE-AC nos próximos dois anos

O Tribunal Pleno Administrativo do TJAC, reunido na manhã desta quarta-feira, 14, por votação, indicou os dois membros da Corte para compor a classe de desembargador do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AC) nos próximos dois anos.

Para a vaga da desembargadora Waldirene Cordeiro, cujo biênio se encerra em 5 de fevereiro de 2017, foi eleita, à unanimidade, a desembargadora Cezarinete Angelim. A desembargadora Regina Ferrari, também à unanimidade, foi a escolhida para a segunda vaga, que será preenchida ao término (30/07/2017) do biênio do desembargador Roberto Barros na Corte Eleitoral.

Conforme pauta de julgamento para a sessão extraordinária do Pleno Administrativo desta manhã, estava prevista apenas uma escolha, sendo esta para a ocupação da vaga que será deixada pela desembargadora Waldirene Cordeiro, em fevereiro próximo. No entanto, o colegiado decidiu, na mesma sessão, proceder com a escolha dos dois nomes.

Atualmente, a Corte Eleitoral do Acre, na classe de desembargador, é composta pelos magistrados Roberto Barros (presidente), Waldirene Cordeiro (vice-presidente e corregedora), Laudivon Nogueira (substituto) e Júnior Alberto (substituto).

A Eleição no Tribunal Regional Eleitoral deverá acontecer somente após o término do mandato do desembargador Roberto Barros, em julho do ano que vem. O próximo presidente da do TRE-AC comandará as eleições de 2018 no Estado.