Chega à Aleac Projeto de Lei que altera alíquota sobre circulação de mercadorias

A poucos dias do final de 2016, o Governo do Estado do Acre enviou nesssa terça-feira, 13, para a Assembleia Legislativa do Estado (Aleac) um Projeto de Lei que altera a lei Complementar que dispõe sobre impostos sobre circulação de mercadorias e serviços.

O pacote tributário pretende aumentar os impostos sobre bebidas alcoólicas e não alcoólicas, cigarros e produtos de beleza, além de ampliar as responsabilidades e criar uma série de obrigações e dificuldades para os empresários.

Após uma reunião de um grupo de empresários na noite desta terça-feira, 13, o governo decidiu levar a discussão para o Gabinete Civil para discutir o projeto de lei que alterava de 16% para 18% o ICMS nas operações e prestações internas com mercadorias e serviços de transportes.