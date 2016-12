Governo envia à Aleac PL que autoriza empréstimo de R$ 150 milhões para o Executivo Estadual

No apagar das luzes deste ano legislativo, o Governo do Estado do Acre enviou à Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) o Projeto de Lei nº 147, que, se aprovado até a última sessão de 2016, autoriza o Poder Executivo Estadual a contratar empréstimo, junto à Caixa Econômica Federal, até o valor de R$ 150 milhões, por meio da linha de crédito do Financiamento para Infraestrutura e Saneamento (FINISA), objetivando financiar programas de investimentos.

Os recursos, segundo o projeto, serão obrigatoriamente aplicados para viabilização de despesas de capital constantes no Plano Plurianual (PPA) e dos Orçamentos Anuais do Estado (OGEs), ficando vedada a aplicação de tais recursos em despesas correntes.

Em linhas gerais, esse dinheiro servirá para investimentos na área de Segurança, principalmente para a infraestrutura e fortalecimento do Iapen e modernização da gestão da Secretaria de Fazenda.