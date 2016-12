Governador inspeciona etapa final do novo aeroporto de Rio Branco

O governador Tião Viana inspecionou na manhã desta quarta-feira, 14, as obras do Aeroporto Plácido de Castro, na capital, cuja primeira etapa está nos momentos de conclusão. Voltando a funcionar a partir desta quinta-feira, 15, o aeródromo operará novamente em status internacional e sua edificação ganha agora uma arquitetura mais moderna.

A reforma e ampliação do aeroporto de Rio Branco foi uma luta pessoal do governador Tião Viana junto à então presidente Dilma Rousseff, que autorizou a obra – contratada pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero). Orçada em cerca de R$ 180 milhões, engloba a pista e o espaço estrutural, com design moderno, que valoriza a cultura e beleza regional.

“Foi uma luta nossa desde 2011, que está sendo concluída agora. Na parte do aeródromo, metade será entregue amanhã, com movelaria regional, sustentável, um novo ambiente arquitetônico, resultando numa unidade funcional, bonita, confortável e que vai dar orgulho ao povo acreano”, disse Tião Viana.

Novos serviços

O novo espaço contemplará separadamente o terminal de desembarque de voos domésticos e o terminal internacional.Será entregue também o espaço de instituições públicas, que abrigará Polícia Federal, Secretaria da Fazenda (Sefaz), Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento, Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Tribunal de Justiça do Acre (TJ/AC) e Secretaria de Turismo e Lazer (Setul).

Segundo a Infraero, a outra metade da obra do aeroporto, que corresponde principalmente aos terminais de embarque, está programada para ser entregue em maio do ano que vem.

A secretária de Turismo e Lazer, Rachel Moreira, avalia que o aeroporto aumentará o potencial turístico do estado. “Tivemos muita articulação política e trabalho aqui para termos de volta uma pista capaz de atender voos diurnos. Agora temos uma estrutura que permite ao turista e ao próprio morador de Rio Branco ser bem recebido, com toda a comodidade e infraestrutura necessária”, relata.

O projeto

O projeto do Aeroporto Internacional Plácido de Castro teve a participação da primeira-dama do Estado, arquiteta Marlúcia Cândida, em forma de colaboração do governo do Acre à Infraero, conforme atesta o Registro de Responsabilidade Técnica (1772570) inscrito no Conselho de Arquitetura e Urbanismo no dia 19 de novembro de 2013.

Segundo Marlúcia, a ideia do projeto é de que, ao chegar ao aeroporto, a pessoa sinta a presença da Amazônia na arquitetura, de forma simples e leve, com os pilares em forma de galhada em sua fachada e os painéis internos, que lembram a floresta: “O teto relembra as ondas dos rios. E o mobiliário será feito com um design que remete à nossa identidade, fabricado por empreendedores acreanos”, destacou.