Marcus Alexandre pleiteia em Brasília liberação de recursos para continuidade das obras do Shopping Popular

O prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre, mantém extensa agenda em Brasília nesta quarta-feira, 14 de dezembro, entre as principais audiências está a do Ministério do Turismo, em que pleiteia a liberação de recursos referente a medições já executadas da obra do Shopping Popular. A última laje foi concretada nesta terça-feira.

Durante a audiência, o secretário Nacional de Estruturação do Turismo do Ministério do Turismo, Neusvaldo Lima, assegurou ao prefeito Marcus Alexandre, que a liberação dos recursos relacionados às duas últimas medições da obra do Shopping Popular de Rio Branco, deverá acontecer até o dia 20 deste mês. A intermediação para a liberação desses recursos, da ordem de R$ 880 mil reais, contou com o empenho do vice-presidente do Senado Federal, Jorge Viana e do deputado Alan Rick.

Esses recursos vão permitir realizar pagamentos de medições já executadas e seguir com a obra do Shopping Popular, as quais, apesar da grave crise financeira que impõe morosidade nos serviços, não parou – e continua avançando mesmo diante de todas as dificuldades. No começo desta semana, por exemplo, a última laje recebeu concretagem – um trabalho que começou segunda-feira, 12, e adentrou a noite de terça-feira, 13.

“O que podemos dizer é que a crise econômica e política trouxeram dificuldades imensas. Porém, com muito esforço e trabalho, as obras diminuíram de ritmo, mas não foram paralisadas. O Shopping Popular é um sonho e vale destacar também o empenho pessoal dos nossos parlamentares Jorge Viana e Alan Rick, que buscaram nos ajudar para que esses recursos sejam liberados”, disse o prefeito Marcus Alexandre.

Além do Ministério do Turismo, o prefeito mantém reuniões na Frente Nacional de Prefeitos; no Programa Calha Norte do Ministério da Defesa; na Caixa Econômica Federal; na Câmara dos Deputados; no Ministério da Educação e no escritório do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE). Ele está acompanhado pela secretária de Planejamento, Janete Santos e pelo subchefe da Casa Civil de Rio Branco, Márcio Oliveira.

Sobre o Shopping Popular

O Shopping Popular contará com 450 boxes divididos em três andares. Ele está sendo construído ao lado do Terminal Urbano, numa região estratégica da orla do Rio Acre. O projeto contempla 165 boxes no térreo, mais 165 no primeiro piso e outros 120 no segundo piso, onde se localiza também a praça de alimentação, elevadores e jardins. O empreendimento está sendo erguido numa área de mais de 12 mil metros quadrados, e vai abrigar os camelôs que hoje comercializam no Calçadão da Benjamin Constant.