LBV e Rio Branco Amiga entregam cestas básicas na capital

Alegria, gratidão e espírito fraterno marcaram a festa da solidariedade realizada na quadra poliesportiva do Serviço Social do Comércio – Sesc, na tarde desta terça-feira, 13. A Legião da Boa Vontade (LBV) e a Ação Rio Branco, coordenada pela primeira-dama do município, engenheira Gicélia Viana, entregaram 300 cestas básicas a famílias carentes atendidas pelos Centros de Referência e Assistência Social (CRAS).

O evento contou com a presença da coordenadora da Ação Rio Branco Amiga, Gicélia Viana; da secretária municipal de Assistência Social, Dôra Araújo; do assessor de comunicação da LBV, Paulo Araújo; do 3º Sargento Bruno Barreto, representante do 4º Batalhão de Infantaria de Selva; do Tenente Francisco Lima, do Gabinete Militar da Prefeitura; e do coordenador diocesano da Renovação Carismática Católica de Rio Branco, José Adelson.

Em sua fala, Gicélia Viana externou às famílias o abraço do prefeito Marcus Alexandre e exaltou o trabalho realizado pela equipe da LBV, pelos coordenadores dos CRAS e assistentes sociais de Rio Branco. Trabalho, esse, coordenado pela secretária Dôra Araújo, recordando em que Rio Branco enfrentou a maior enchente de sua história. “Para nossa grata felicidade a LBV mais uma vez nos presenteou com essa doação. Ano passado foram 500 cestas e este ano são 300 cestas. O sentimento é de gratidão à LBV e a parceira com os CRAS e os voluntários da Rio Branco Amiga que são incansáveis nessa tarefa de ajudar o próximo e buscar doações”, ressalta Gicélia.

Ao som da banda de música da Polícia Militar do Acre (PMAC), representantes das famílias credenciadas pelos CRAS receberam suas cestas com alimentos. Dentre eles, a dona Leuda Lima, 66 anos, moradora do conjunto habitacional do Carandá, na Regional da Sobral. “Graças a Deus, essa benção chega em boa hora. Muitas vezes não temos o dinheiro do pão, ajuda muito. Hoje eu não tinha em casa nem óleo e nem arroz”, conta a avó e dona de casa que mora com cinco netos e um bisneto.

A ação contemplou famílias referenciadas pelos CRAS que residem na Cidade do Povo, Calafate, Cidade Nova, São Francisco, Tancredo Neves, Nova Estação, Sobral e Santa Inês, na zona urbana; e na comunidade do Barro Alto e do Catuaba, na zona rural. Grande parte das famílias, como a da Dona Leuda, foram afetadas pela cheia do Rio Acre ela firma que esta ação da da LBV e Rio Branco Amiga são ajudas importantes e que chegam em boa hora.